Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

С таким заявлением выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент The Moscow Post .

Она заверила, что поступательный рост экономики будет продолжаться.

«Инфляционные процессы требуют более раннего возвращения к нейтральной политике, чем предполагалось раньше. При этом поступательный рост экономики продолжится. Но промедление привело бы к необходимости более сильного повышения ставки в будущем. Возможно, даже потребовало бы проведения жесткой денежно-кредитной политики», — сообщила Набиуллина.

Напомним, в этот же день Банк России заявил о повышении ключевой ставки с 4,5 до 5% годовых. Решение регулятора призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также оно может привести к росту процентов по кредитным займам и вкладам на депозиты.

ЦБ отметил, что устойчивое замедление годовой инфляции ожидается во втором полугодии текущего года. По итогам 2021 года инфляция составит 4,7-5,2%. В условиях денежно-кредитной политики, которая сейчас проводится регулятором, годовая инфляция достигнет цели Банка РФ в середине следующего года и в дальнейшем будет приближена к 4%.

В прошлый раз ЦБ менял ключевую ставку в марте этого года, повысив ее с 4,25 до 4,5% годовых. Это было первое повышение ставки с 2018 года.

Ключевая ставка-это годовой процент. Под него ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Банк России имеет право повысить ставку для предотвращения обвального падения рынка, а также для регулирования на бирже.

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