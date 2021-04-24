Вчені довели, що хатні справи таки корисні для здоров’я

Якщо ти не сильно любиш займатися хатніми справами, то нове дослідження канадських вчених змусить тебе частіше брати ганчірку до рук.

Експерти з Науково-дослідницького інституту Ротмана провели експеримент за участі 66 людей зрілого віку. Науковці хотіли вивчити зв’язок між домашніми справами, об’ємом мозку і когнітивними здібностями.

У результаті з’ясувалося, що хатні справи дійсно позитивно впливають на здоров’я людини. Дослідники помітили, що в тих піддослідних, які частіше прибирали вдома, готували та виконували іншу буденну роботу, об’єм мозку був більший, і це неабияка перевага для здоров’я.

По-перше, робота по дому має такий же вплив на серце і кровоносні судини, як і аеробні вправи низької інтенсивності. По-друге, планування і організація домашніх справ можуть сприяти формуванню нових нейронних зв’язків.

По-третє, люди, які виконують більше домашніх справ, менше часу ведуть сидячий спосіб життя, а це позитивно впливає на роботу мозку.

: eurekalert