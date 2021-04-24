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Вчені довели, що хатні справи таки корисні для здоров’я

24.04.2021

Якщо ти не сильно любиш займатися хатніми справами, то нове дослідження канадських вчених змусить тебе частіше брати ганчірку до рук.

Експерти з Науково-дослідницького інституту Ротмана провели експеримент за участі 66 людей зрілого віку. Науковці хотіли вивчити зв’язок між домашніми справами, об’ємом мозку і когнітивними здібностями.

У результаті з’ясувалося, що хатні справи дійсно позитивно впливають на здоров’я людини. Дослідники помітили, що в тих піддослідних, які частіше прибирали вдома, готували та виконували іншу буденну роботу, об’єм мозку був більший, і це неабияка перевага для здоров’я.

По-перше, робота по дому має такий же вплив на серце і кровоносні судини, як і аеробні вправи низької інтенсивності. По-друге, планування і організація домашніх справ можуть сприяти формуванню нових нейронних зв’язків.

По-третє, люди, які виконують більше домашніх справ, менше часу ведуть сидячий спосіб життя, а це позитивно впливає на роботу мозку.

: eurekalert

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