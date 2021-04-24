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Україна вводить додаткове мито на білоруські автобуси та вантажівки

24.04.2021

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі застосувала спеціальне мито до продукції білоруського автопрому.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств автомобілебудування та застосування заходів у відповідь.

Було встановлено, що Урядом Республіки Білорусь створені штучні бар’єри відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів у вигляді утилізаційного збору та нерівних умов участі у державних закупівлях, у результаті чого ускладнюється доступ продукції українських підприємств на ринок Республіки Білорусь.

У відповідь Україна встановила ставки спеціального мита щодо імпорту в Україну низки товарних позицій. У переліку зазначені усі види автобусів, деякі категорії вантажних авто, а також деякі види спеціальних транспортних засобів. Ставка на них становитиме 35 % від митної вартості товару.

Рішення Комісії набирає чинності через 10 днів з дня офіційного опублікування повідомлення.

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