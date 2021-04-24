Спасатели Балашихи просят о спасении

В редакцию The Moscow Post обратились люди, представившиеся сотрудниками «Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха», которые на условиях анонимности пожаловались на то, что находятся под постоянным давлением и поборами со стороны начальства. Якобы глава Аварийно-спасательной службы Валерий Соловьев избивает сотрудников и может заставлять спасателей в нерабочее время после суточных смен благоустраивать участок Олега Бурлина — замглавы городской администрации. Про самого Бурлина, при этом, ходят неоднозначные разговоры о его связи с околокриминальным миром и причастности к заказному убийству. И все это разворачивается под начальством главы округа Сергея Юрова, который игнорирует и даже якобы насмехается над спасателями. Если это действительно так, то губернатор Андрей Воробьев набрал, скажем прямо, весьма специфическую команду.

В письме, пришедшем в нашу редакцию, рассказываются просто ужасающие подробности из жизни рядовых спасателей Балашихи. По информации наших источников, за многие годы работы там они привыкли к тому, что с них постоянно собирают деньги из премий и зарплат. Когда же они противятся этому — от начальства поступают угрозы и жалобы на сотрудников идут в профильные университеты и т.д. А во время работы заставляют делать ремонт, что снижает скорость реагирования.

В частности, как пишут наши читатели, по принуждению Начальника АСС Валерия Соловьева три спасателя (кто-то из них был после суток, кто-то – еще при исполнении) были направлены на автомобиле аварийно-спасательной службы, на работы по благоустройству приусадебного участка Олега Бурлина, находящейся в Ногинском районе, СНТ Стулово. Туда же привозили с рынка тротуарную плитку, купленную, как говорят, за счёт организации МБУ «ЦГОЧС г.о. Балашиха».

Надо ли говорить, что самим сотрудникам учреждения начальство постоянно твердит, что финансирования они получают мало — оттоку и приходится скидываться в «общак» на покупку элементарно необходимого для работы. По крайней мере, данное следует из аудиозаписи, которая имеется в распоряжении The Moscow Post. На человек похожий на Соловьева высказывает все это своему подчиненному, который посмел пожаловаться на неудовлетворительные условия труда.

Н а записи человек с голосом похожим на начальника Аварийно-спасательной службы Аварийно-спасательной службы Балашихи просит подчиненного отозвать жалобу на себя (в целях ограничения к шокирующему контенту фрагменты записи, содержащие мат удалены)

Более того, в нашу редакцию также попала видеозапись, на которой человек, похожий на Соловьева, находясь явно в нетрезвом виде, поднимает руку на подчиненных. И такое неуважение проявляют к людям, которые по долгу службы нередко рискуют своей жизнью и спасают других!

На аудио, попавшем в редакцию The Moscow Post якобы тот самый Соловьев так прокомментировал эту ситуацию: «Он мой подчиненный — у нас личные с ним отношения». То есть дал понять: как именно он проявляет свои качества руководителя – не чужого ума дело. Однако, если данная информация станет общественным достоянием, продолжит ли господин Соловьев придерживаться той же риторики?

Скриншот видео, поступившего в редакцию The Moscow Post. Человек слева отвешивает своему соседу подзатыльник

Помимо этого, люди, представившиеся сотрудниками учреждения, жалуются на то, что работают в ветхом здании, не обеспечены должным количеством спальных мест (напомним, они работают «сутками»), пригодной для питья водой, вынуждены скидываться даже на топливо для служебных машин.

Особое внимание в связи с продолжающейся пандемией они заострили на полном игнорировании руководством АСС проблемы распространения COVID-19. По долгу службы спасатели выезжают в том числе и на помощь бригадам СМП в транспортировке больных с предполагаемым или подтвержденным заражением коронавирусом, при этом личный состав не обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Текст обращения поступившего в Редакцию

Кстати наши коллеги телеканала ТВЦ в свое время уже делали репортаж о том как спасатели Балашихи просят защиты у государства .

Приписываемую Соловьеву вседозволенность объясняют тем, что у него имеется прочная «крыша» в лице Олега Бурлина, заместителя Сергея Юрова. Последнему уже направляли многочисленные жалобы, но в ответ, по словам спасателей, они слышали лишь… насмешки.

Уголовная аура Балашихи

Олег Бурлин может похвастаться весьма «бурным» прошлым — он выходец из силовых структур, поработать успел во многих регионах России. Однако больше всего он отметился в Воронежской области, где, как считается, водил тесную дружбу со скандальным предпринимателем Александром Асафовым. По информации «Новой газеты» , в конце девяностых Асафов был больше известен в Воронеже как лидер «бригады боксеров» под прозвищем «Сильный». Но с 1998 года, освободившись после четвертой судимости, Асафов занялся бизнесом, фактически чуть ли не монополизировав алкогольный рынок региона. Тогда же он навел мосты с первым заместителем начальника управления ФСБ по Воронежской области полковником Олегом Бурлиным.

Как писал «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/2883800, имя господина Бурлина также упоминалось в связи с его возможным конфликтом с экс-сотрудником воронежского УФСБ Александром Нечаевым — на почве якобы имевшихся личных отношений второго с супругой Бурлина. В октябре 2014 года Нечаева пытались убить на Камчатке трое жителей Воронежа. Участники нападения получили от семи до 10,5 года заключения. По тому делу Бурлин привлекался в качестве свидетеля. Некоторые считали обвиняемых близкими к авторитетному воронежскому бизнесмену Александру Асафову. Если действительно в этом криминальном деле все замыкается на Бурове, то методы его работы находят объяснение. Но, конечно же, не оправдание.

Олег Бурлин

В Балашихе Бурлин появился в 2017 году и стал работать под началом не менее колоритного персонажа — Сергея Юрова, который стал главой городской администрации в том же году. На этом посту он сменил Евгения Жиркова, который сам написал заявление об уходе с поста главы Балашихи. Как уточняет РБК , до этого СК инициировал проверку о незаконном строительстве домов в непосредственной близости от свалки — местные жители пожаловались самому президенту Владимиру Путину на полигон «Кучино». По распоряжению последнего его в итоге закрыли. Как сообщали «Вести» , в 2019 году Жирков, на тот момент занимавший должность главы Пушкинского района, был арестован за взяточничество

Сергея Юрова называли «смотрящим» за активами Жиркова. Но предположительно у него имеется и более влиятельный покровитель, так называемый «ХАН» — Ходырев Александр Николаевич, ныне мэр Королева. Как утверждают авторы портала FUTR , последнего даже называют Главой-Трех-Городов (Реутов, Королев, Ивантеевка).

Дело в том, что Юров возглавил в 2014 году Реутов, после ухода Александра Ходырева главой подмосковного Королева. Юров с 2003 года был воспитанником экс-главы Реутова, который и мог насоветовать его Жиркову?

Сергей Юров

В 2019 году прошли слухи об отставке Юрова, которые позднее опровергли. Как сообщал «Регнум» , проходила информация, что он якобы написал заявление об отставке после ареста первого заместителя Алексея Коваля. Последнего тогда обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о сумме в размере не менее четырёх миллионов рублей.

Так много общего

Александра Ходырева и Евгения Жиркова, как кажется, связывают дружеские отношения, потому что даже свой дом Ходырев построил на территории Балашихи. При бывшем губернаторе Подмосковья он был кандидатом №1 на вылет, а сейчас считает, что находится в «золотой обойме» Воробьева. Там же, как ранее считалось, до ареста находился и Жирков. А еще чиновников может объединять симпатия к криминальному авторитету Анатолию Петрову по кличке «Петруха».

Из Реутова, как уверяли недоброжелатели Ходырева, он был убран после многочисленных скандалов. Экс-мэр владел в городе ГК «Центрострой», которая монополизировала весь строительный рынок Реутова. У Жиркова также есть строительная компания «Скопа», которая побеждала на конкурсах в Железнодорожном.

По слухам, для освобождения участков под строительство компания Ходырева не брезговала ничем — вплоть до поджогов домов собственников, которые не делали расставаться со своим жильем. Как уверяли прежде недоброжедатели, и Ходырев, и Жирков занимались в своих вотчинах поборами с предпринимателей. Ходырев строил храмы, а потом принимал, видимо, не совсем добровольные пожертвования, за которые расписки, естественно, не выдавались.

Но лишних разговоров об этом Ходырев, как кажется, не очень-то любит. Как писал PASMI его экс-помощник Илья Деревский уличил чиновника в коррупционных схемах, в частности при организации местных выборов, а также чуть ли не в преступлениях сексуального характера над несовершеннолетними. Деревский также упоминал о связи Ходырева и сына бывшего генпрокурора РФ Артема Чайки. Вскоре некие злоумышленники сожгли дом экс-помощника.

Неприятности еще у одного оппонента Ходырева, активиста Евгения Куракина. Как сообщал «Интерфакс» , последний был арестован по делу о мошенничестве в возглавляемом им ТСЖ. На Куракина также совершали нападение двое неизвестных, вооруженных кастетами. Все это произошло после того, как Куракин начал публично критиковать экс-главу Реутова. Если это действительно так, то Ходырев, похоже, «застрял» в 90-х.

А ведь подобные пересуды ходят о многих подмосковных чиновниках, которые успешно трудятся (и, как мы видим, иногда попадают за решетку) при губернаторе Воробьеве. В частности, в связях с околокриминальным миром недоброжелатели подозревали семью начальника отдела дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский Александра Титова, директора ледового дворца им. Ю. Ляпкина и профессионального боксера Александра Бахтина, мэра города Электростали Владимира Пекарева, Михаила Кузнецова, бывшего заместитель Воробьева. И список этот можно продолжать еще долго, о чем ранее подробно рассказывал The Moscow Post в двух своих публикациях — «Воробьевы «горы»: чиновники «не в авторитете» и «Подмосковье Воробьева сохраняет «авторитет» .

Что ж, если «у руля» Подмосковья действительно стоят люди, имеющие отношение к околокриминальному миру, то неудивительно, что рядовые сотрудники Аварийно-спасательной службы Балашихи жалуются на поборы, побои и принудительный труд во благо чиновника с неоднозначной репутацией. А, учитывая, что предпринимают донести эту информацию до региональных властей спасатели пытаются уже не первый год, кажется, тех все устраивает. В том числе и господина Воробьева? Не даром же говорят, что рыба гниет с головы…

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