У WhatsApp повідомили, коли почнеться масове блокування користувачів

У всіх месенджерах, соціальних мережах та різноманітних сервісах бувають часті випадки блокування користувачів , а саме їхніх облікових записів. Зазвичай, це відбувається через скарги інших користувачів або порушення правил сервісу. Нещодавно ж стало відомо, що у WhatsApp запланована велика хвиля блокувань користувачів, яка розпочнеться вже найближчим часом. Причиною блокувань стануть нові правила конфіденційності месенджера. Тепер детальніше.

Якщо ви добре пам’ятаєте, то близько пів року тому з’явилися чутки про те, що WhatsApp буде змінювати свою політику конфіденційності і буде передавати більшу кількість інформації про своїх користувачів компанії Facebook. Такі новини підняли неймовірний галас та скандал навколо WhatsApp і Facebook. Не дивлячись на весь галас, WhatsApp і Facebook не відступилися і нова політика конфіденційності все рівно буде введена в дію.

Так ось, згідно нещодавньої заяви від офіційних представників WhatsApp, рішення стосовно нової політики конфіденційності необхідно прийняти або відхилити ближче до 15 травня.

Якщо ви приймете нові правила, то користування месенджером для вас ніяк не зміниться. Якщо ж ви проти нових правил і не приймете нову політику компанії, то вас частково заблокують в месенджері. На вас будуть очікувати наступні обмеження:

Забудьте про повідомлення. Вам буде заборонено їх писати, відправляти та читати. Це стосується і груп, і особистих діалогів.

Забудьте про дзвінки. Вам буде заборонено дзвонити по аудіо та відеозв’язку.

Ніяких резервних копій та експорту повідомлень

Як бачите, обмеження серйозні і функціонал месенджера настільки мізерний, що ним краще взагалі не користуватися. Як повідомляють у WhatsApp, після 15 травня почнуть блокування, але тільки з обмеженнями, які вище перераховані. Наступним етапом стане повне блокування, яке повинне розпочатися через три місяці від 15 травня, а саме в середині серпня.

У вас ще є час прийняти рішення і якщо ви не погоджуєтеся на нові правила, то краще вже переходити на інші месенджери, щоб ваші друзі (та й ви) встигли адаптуватися. З переліком безпечних месенджерів можете ознайомитися за посиланням.