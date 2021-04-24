Мишустин утвердил систему электронных сертификатов для инвалидов

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на сайт Правительства РФ .

Информсистема обеспечит учет сертификатов и тех, кто в них нуждается, а главное, заметно упростит процесс получения средств реабилитации.

В новой системе будет собрана вся информация о средствах для льготников. Также она будет синхронизирована с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и порталом госуслуг. Данный сервис станет доступным для пользователей уже в октябре 2021 года.

Помимо этого премьер подписал постановление о формировании и утверждении перечней товаров, работ и услуг, которые можно получать по электронному сертификату.

Напомним, что в конце минувшего года Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении электронного сертификата, который предназначен для покупки инвалидами технических средств реабилитации, лекарств и продуктов.

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