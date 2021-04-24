Леся Нікітюк під квітучою сакурою знайшла українську альтернативу Японії

Телеведуча Леся Никитюк виклала в мережу несподівано ніжні фото — вона знялася на тлі квітучих японських вишень (сакур), зазначивши, що в Японію для цього їхати не довелося.

«Якщо не можете дозволити собі Японію — їдьте до Вінниці, там 5 сакур разцвіло», — «здала» вона локацію.

Незважаючи на досить прохолодну погоду, Леся вбралася в спортивні лосини, які доповнила чорним топом і контрастним бірюзовим блайзером.

«Стільки їхати заради двох фоток з гілочкою сакури», — здивувалася одна з передплатниць.