Катерина Кухар розповіла, скільки витратила на тести на коронавірус під час поїздки на Шрі-Ланку

Катерина Кухар та Олександр Стоянов кілька тижнів провели у раю на Шрі-Ланці. Закохані змінили два готелі й радували шанувальників прекрасними, сонячними літніми фотографіями. Подружжя розповіли про плюси та мінуси подорожі під час карантину, а також, скільки вони витратили на ПЛР-тести на коронавірус. Повідомляє today.ua.

Закохані розповіли, що подорожувати в період пандемії комфортно, враховуючи, що літаки літають напівпорожні. З клопоту тільки потреба здавати ПЛР-тести перед вильотом, по приїзду в готель і перед вильотом додому. У літаку всі летять в масках і знімають їх тільки для того, щоб поїсти. Також в деяких країнах не вийде замовити екскурсію, оскільки агентства просто-напросто не працюють.

Говорячи про тести на коронавірус, Катерина Кухар зазначила, що їм довелося 4 рази їх здавати. Перший – за 72 години до вильоту з України, другий – по прильоту в Шрі-Ланку. Спочатку закохані жили в готелі на півдні Шрі-Ланки, однак потім вирішили переселитися в інший трохи північніше. Для цього їм довелося зробити ще один тест, і останній – перед вильотом на батьківщину.

За словами подружжя, вартість ПЛР-тесту на коронавірус на Шрі-Ланці приблизно така ж, як і в Україні – 4000 гривень на людину. Разом тільки на одні тести Кухар з чоловіком витратили 32 тисячі гривень.

“Напевно, медичний бізнес себе зараз непогано почуває”, – зазначила Кухар.

Також балерина поділилася, на труднощі натрапила під час відпустки. Раз у раз вона зустрічалася з різними місцевими мешканцями: ящірками, зміями, буйволами, мавпами та іншими.

“Пляжний відпочинок тут теж був нестандартний, то нас прогнало стадо буйволів, ми навіть не підозрювали, що вміємо так швидко бігати. Іншим разом біля мого шезлонга повзала змія, і поки я перебувала в шоці, Стоянов на неї відкрив полювання … Іноді на пляж приходила банда мавп”, – розповіла танцівниця.