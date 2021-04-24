Біля Подільського трамвайного депо вкотре помітили керманичів, що паркуються на коліях

Порушникам правил дорожнього руху виписали штрафи.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Муніципальної варти Києва.

Сьогодні, 23 квітня, фахівці Мунципальної варти та представники проекту «Зупини_Лося» патрулюють біля Подільського трамвайного депо, що на вул. Кирилівській.

Муніципали зазначають, що на цій ділянці керманичі столиці вкотре паркуються на трамвайних коліях, чим перешкоджають руху громадського транспорту.

«Проблеми ті самі. Знову привертаємо увагу до цієї локації», – наголосили в дописі.

За даними Муніципальної варти, поліціянти виписали штрафи всім порушникам на цій локації.

Фото: фейсбук