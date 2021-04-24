PlayStation запустить онлайн-кінотеатр

Sony запустить кінотеатр для користувачів PlayStation. Про це повідомляє видання VGC.

Журналісти видання виявили банер і опис сервісу PlayStation Plus Video Pass на польському сайті PlayStation. У повідомленні говорилося, що новий сервіс став доступний протягом обмеженого часу для передплатників PS Plus. Уточнювалося, що підписка діє протягом року – з 22 квітня 2021 по 22 квітня 2022 року. Після того, як на відеосервіс звернули увагу, Sony закрила відповідний розділ на сайті.

На думку фахівців, з запуском власного онлайн-кінотеатру Sony має намір підвищити цінність підписки PlayStation Plus і нав’язати сильнішу конкуренцію сервісу Xbox Game Pass. Автори звернулися за коментарем до Sony Interactive Entertainment, однак в компанії проігнорували запит.

Також на закритому сайті було виявлено згадку трьох фільмів, які будуть доступні в підписці на старті – Venom, Bloodshot і Zombieland. Всs тайтли зняті кінематографічним підрозділом Sony.

В даний час на приставках Sony доступні сторонні відеосервіси, що дозволяють дивитися фільми і серіали по підписці через консоль. В їх число входять Netflix , Disney+, Apple TV.