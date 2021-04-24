Эффект мотылька или как одна взятка заместителя Департамента исполнительной службы Юрия Вишневского запустила начало конца коррупционной группировки Дениса Малюськи

Юрий Вишневский обычный коррупционер из Минюста – заместитель руководителя Департамента исполнительной службы – собирает взятки с начальников региональных подразделений, незаконно продает имущество государственных предприятий, снимает аресты с целью продажи арестованного имущества и много другое. Короче, рутинная работа!

И вот в марте 2021 сего года, к Юрию Вишневскому обратились его знакомые рейдеры с вопросом снять аресты с арестованных участков общей площадью 7 гектаров в селе Козын по улице Старокиевсокй, принадлежащие с 2015 года гражданину Самусеву Никите Сергеевичу. Понятно дело, что Вишневский за неправомерную выгоду помог рейдерам украсть эти участки у Самусева – работник Бучанской исполнительной Владислав Кушниренко по его команде, через начальницу Бучанской исполнительной Мазур А.В., чей муж работает в Департаменте ДВС под крылом у Вишнеского, снял аресты, что позволило переоформить участки и подробить их на много более мелких.

В общем, стандартная схема, реализованная рейдерами, напару с госиполнителями. Но то что произошло дальше, может иметь серьёзное развитие и служить своеобразным «взмахом крыла бабочки» для очень почтенных и высоких должностных лиц Министерства!



Да, неприятность случилась у товарища Никиты Самусева, врагу не пожелаешь – рейдернули не один миллион долларов. Но не беда, в Минюсте действует «антирейдерская комиссия», которая, по словам Министра юстиции Дениса Малюська и его заместителя Ольги Онищук, моментально защищает нарушенные рейдерами права граждан. Вот правда, с «моментально» есть проблема – нужно «зайти» через «правильный офис», чтоб жалобу не отфутболили вообще или не отложили в долгий ящик.

Таких «офисов» есть несколько. Например, юридическая компания «Вохв». Примечательно, что ее бывший партнер — Виктор Дубовик теперь трудиться Начальником Офиса противодействия рейдерству Минюста. Он, не прекратил своего бизнес — общения с директором «Волхв» — Александром Навальневым. Хороший «офис», но есть и получше.

Знакомтесь: Алла Цымановская – адвокат ЮФ «Ильяшев и партнеры» — она же главная решала заместителя Министра юстиции Ольги Онищук по вопросам «антирейдерской комисии».

«По совету друзей», обворованый рейдерами Самусев, что б вернуть свое имущество через Комисию Минюста, попал именно к Алле Цымановской. Алла очень оперативно согласовала с Ольгой Онищук цену вопроса – не много, не мало — 160 тыс.дол.!!! Самусев не ожидал такого поворота событий, когда за свое, по-сути украденое рейдерами имущество, приходиться платить такую цену!!! Если не заплатишь, то госпожа замминиста оставит твою землю рейдерам. Вот так!

Соответственно, отчаявшийся Самусев не нашел ничего другого, как написать заявление на Аллу Цымановскую в Государственное бюро расследований. Но Алла оказалась болтливой, и рассказала (наверное что б набить себе цену) все расклады и «таблицу деления Минюста»: сколько идет Министру, сколько Онищук, сколько Дубовику и сошкам пониже. А также, совершенно «потеряв страх и нюх», адвокатеса вскрыла правоохранителям как работает весь законспирированный механизм получения денег Антирейдерской комисией. У дельцов все было отточено – получение взятки, синхронные действия потерпевшего с подачей жалобы, ее регистрацией и назначения даты и даже написание речи на заседании.

Примечательно, что этот механизм так тщательно разрабатывал, директор антирейдерского офиса — В.Дубовик, чем, кстати, очень гордился на пьянках в узком кругу «компаньонов из Министерства». Кстати, Дубовик бывший милиционер, причем потомственный – его отец донецкий милиционер — Викор Дубовик был замом беглого Захарченка во время «Революции достоинства». С целью «контррнаблюдения» от правоохранительных органов, а также контроля за подчинёнными, Дубовик оборудовал все оперативной техникой. Он регулярно включал записи Ольге Онищук, что б слить кого из коллег, чем выработал у замминистра «параною, что за нами следят», что очень смешило ее подчиненных.

Но мы отвлеклись… 22 апреля 2021 года в своем белом Мерседесе Алла Цымановская была задержана работниками ДБР «с поличным» при получении взятки в суме тех самых 160 тыс.дол. для руководителей Минюста. Бинго!!! У нее изъяли деньги, телефоны с перепиской черновые записи и много другого.

Так вот, доблесные работники ДБР задукоментировали всех – включая высших должностных лиц Министерства. И эти записи скоро «полезут», и очень надеемся, что будут использованы, как доказательства в уголовном производстве в отношении организованной преступной группы из числа руководителей Минюста, а не как повод для очередного скандала чиновников. В интересах следствия не можем разглашать подробности дела, поскольку збор доказательств пока в активной фазе.

По нашим данным, Министр и Онищук уже знают, что они очень сильно «прилипли», и их ждут настоящие неприятности с Законом, и соответственно, череда событий может развернуться для них плачевно. Вообщем, «Эффект мотылька» запущен…