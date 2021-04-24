Київ продовжує масштабне оновлення прибудинкових територій

У Дарницькому районі асфальтування проїздів планується виконати щонайменше на 57 об’єктах.

У столиці триває масштабне оновлення прибудинкових територій. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та показав коротке відео, як тривають роботи у Дарницькому районі столиці.

«Хочу повідомити, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, що спричинили пандемія, місто продовжує масштабне оновлення прибудинкових територій — дворів та проїздів. Нагадаю, цю програму ми розпочали у 2019 році. Тоді ми відремонтували майже 830 дворів. Минулого року — 840. Цього року в планах на ремонт вже майже 530 дворів. І ще розглядаємо близько 300 заявок. Роботи вже розпочали на 217 об’єктах у всіх районах столиці. Оновлення 13 дворів уже завершили», — сказав Кличко.

Найбільшу кількість прибудинкових територій, за словами мера столиці, цього року відремонтують у Солом’янському, Голосіївському, Подільському, Деснянському, Святошинському та Дніпровському районах.

До слова, у Дарницькому районі за рахунок бюджетних коштів капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій і внутрішньоквартальних проїздів планується виконати щонайменше на 57 об’єктах.