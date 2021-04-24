Apple iMessage як соціальна мережа та інші оновлення в iOS 15

Apple готує кілька основних оновлень програмного забезпечення для iPhone та iPad. Детальніше про новини ми дізнаємось на конференції WWDC 2021 у червні. Основним акцентом події буде iOS 15 та iPadOS 15, коли ми побачимо перші демонстраційні відео. Користувачі матимуть набагато зручніший спосіб керувати сповіщеннями, а також отримають доступ до оновленого головного екрану iPad на iPad.

Зміни також стосуватимуться меню блокування, а Apple також звертає увагу на підвищення безпеки користувачів. Найближче оновлення під кодовою назвою «Sky» має відношення до сповіщень. Нова функція дозволить вам вибрати різні налаштування для сповіщень відповідно до стану пристроїв.

Таким чином, сповіщення враховуватимуть, чи активували ви режим сну чи режим «Не турбувати», та відповідно відтворювати чи утримуватися від звукового сигналу. Ця функція також дозволить створювати автоматичні відповіді на повідомлення відповідно до їх стану, що наразі можливо лише під час руху в автомобілі.

Чого ще чекати від Apple

Домашній екран iPad зазнає серйозних змін, і, ймовірно, нарешті запропонує можливість інтерактивного використання віджетів. Нагадуємо, що в екосистемі Apple віджети з’явилися з прем’єрою iOS 14. Заявляється, що це буде найсерйозніше оновлення головного екрану планшетів за останні десять років.

Додаткове меню забезпечить доступ до корисної інформації про те, як мобільні програми використовують особисті дані. Оптимізація екрану блокування на додаток до нових функцій дозволить вам бачити цю інформацію, навіть не розблоковуючи пристрої. Ідея подібна до так званої «Етикетки з питань захисту конфіденційності», яка доступна для iPhone та iPad з кінця 2020 року.

Apple детально покаже інформацію, необхідну для кожного встановленого застосунку. Можливо, конференція розробників буде також пов’язана з оновленнями tvOS та macOS. На закінчення зазначимо, що застосунок iMessage також буде оновлено. Мета Apple – функціонування iMessage більше у якості соціальної мережі, щоб конкурувати з WhatsApp та Facebook.