Tesla знову збільшує ціни на Model 3 і Model Y

Американський автовиробник підняв ціни на свої дві найпопулярніші моделі до мінімальних 39 тис. доларів США.

Ціни на Tesla Model 3 і Model Y в 2021 році зростали вже кілька разів, а тепер вони знову зросли в новому оновленні. Найдешевша Tesla зараз стоїть от 39 000 доларів. Схоже, що Tesla застосувала новий підхід до ціноутворення за рахунок менших, але більш частих змін цін.

Відзначимо, що в лютому Tesla внесла зміни в прайс-лист Model 3 і Model Y, в основному знизивши ціни, але в березні підвищила на Model 3. Раніше в цьому місяці автовиробник знову змінив вартість Model 3 і Model Y в бік збільшення. Тепер, кілька тижнів потому, Tesla знову оновлює ціни. Правда надбавка виявилася незначною – всього 500 доларів.

Як завжди, Tesla не пояснює причину цих змін цін, тому з’являються всілякі домисли. Так, в Tesla могли просто побачити високий попит на автомобілі. Компанія також могла зіткнутися зі збільшенням витрат через проблеми з ланцюжком поставок, що мало місце в галузі, особливо в зв’язку з нестачею мікрочіпів.