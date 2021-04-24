Корінь імбиру виявився ефективним засобом від багатьох хвороб

Корінь імбиру є одним з найстаріших лікарських продуктів. Багато досліджень довели, що він може впоратися з різними небезпечними хворобами.

Лікує запалення

Клінічний огляд, опублікований в Science direct, продемонстрував докази лікувальних властивостей імбиру, які можуть бути корисні при різних запаленнях, наприклад, артриті. Користь продукту пояснюється містяться в ньому антиоксидантами.

Володіє протираковими властивостями

Корінь імбиру також ефективний при лікуванні раку, в тому числі раку шлунково-кишкового тракту. Експериментальні дослідження показали, що імбир і його активні компоненти, включаючи 6-гінгерол і 6-шогаол, мають протиракові властивості, йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті Національного центру біотехнологічної інформації США.

Знижує рівень холестерину і цукру в крові

Імбир знижує рівень холестерину, тим самим допомагаючи зменшити ризик серцево-судинних захворювань і діабету, пише Express. У дослідженні взяли участь 70 осіб. Їх розділили на групи-одна приймала імбир протягом 12 тижнів, а інша-ні.

Результати показали, що у групи, яка приймала імбир, знизився рівень холестерину і тригліцеридів. Також у них знизився рівень цукру в крові. Дослідники прийшли до висновку, що імбир покращує чутливість до інсуліну і його можна розглядати як ефективний засіб для запобігання ускладнень діабету.

Інші корисні властивості

Крім цього, корінь імбиру полегшує нудоту, пов’язану з вагітністю, хіміотерапією і деякими хірургічними операціями. Також його використовують для лікування: