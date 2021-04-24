У вбранні від голландського дизайнера. Тіна Кароль представила live-кліп

І прем’єра Тіни викликала справжній фурор в інтернеті.

У творчості Тіни Кароль назріли зміни. Нещодавно артистка презентувала альбом “Красиво”, який пронизаний музичним духом 2000-х, а тепер активно випускає кліпи на треки з нього.

Цього разу відбулася прем’єра відео “Красиво”. Цікаво, що Тіна відмовилася від сюжетної роботи й представила live-performance. У кліпі зірка з’явилася на сцені з музикантами і балетом у дуже відвертому образі – яскравому халаті, який одягнула на голе тіло.

Не будемо багато писати, краще дивися сам!

Тіна Кароль – Красиво – дивитися онлайн кліп: