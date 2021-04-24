Батьки цілий день погоджувалися на все, що їм говорили діти, і результат можна побачити на власні очі

Фантазія і грайливість дітей — безмежні, тому батькам нерідко доводиться втихомирювати їхній запал і говорити — «ні». Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, яким буде ваш день, якщо ви жодного разу не відповісте відмовою на всі пропозиції й авантюри дітей?

Подружжя Ханна і Джеймс Сімонсон з Південного Уельсу вирішили провести експеримент, за умовами якого вони погоджуються на все, що запропонують і попросять їх діти протягом одного дня. Здавалося б, що тут складного, просто відповідай «так», але умови гри прості лише на перший погляд. Про те, як пройшов день «так» в родині Сімонсон, розповіла мама Ханна в Фейсбук-групі «FAMILY LOCKDOWN TIPS & IDEAS».

Hannah Simonson

Почалося все з того, що Ханна зі своїм чоловіком Джеймсом вирішили подивитися комедію «День «так»», за сюжетом якої батьки протягом одного дня відповідають згодою на будь-яку пропозицію своїх дітей. Подружжя, недовго думаючи, вирішили повторити експеримент і проголосили 12 квітня днем «так» у своїй родині.

Звичайно, батьки встановили правила, щоб день «так» пройшов без ексцесів для всіх членів сім’ї:

1) Нічого небезпечного (ми хотіли пережити цей день);

2) Наслідки будь-якої витівки могли тривати тільки добу;

3) Заздалегідь обговорений бюджет;

4) Розважайтеся!

Просто зробіть це! Не думайте! Нехай вони роблять все! Ви не будете шкодувати …. занадто довго — поділилася Ханна.

Діти вирішили зробити батькам макіяж — ТАК!



Діти Ханни і Джеймса виявилися тими ще веселунами! Для початку вони вирішили нафарбувати своїх батьків: мамі нафарбували губи, намалювали товсті чорні брови і навіть бороду, а тато відбувся червоною помадою і невеликим візерунком на обличчі.

Потім діти вибрали наряди для батьків — теж ТАК!

Hannah Simonson

Папі дістався бюстгальтер поверх одягу, а мамі чоловічі велосипедки, але відмовлятися було не можна.

Далі діти вирішили поснідати в Макдональдзі — і знову ТАК!

Hannah Simonson

Саме в такому вигляді батькам довелося відправитися на сніданок, а слідом і поїхати на заправку.

Самим непростим випробуванням, за словами Ханни, стало відвідування дитячого майданчика

Hannah Simonson

Батьки на дитячому майданчику тримали своїх дітей якомога далі від двох дивних людей в нашій особі — поділилася Ханна.

Попри те, що цей досвід безумовно був непростим, Ханна зізналася, що залишилася задоволена експериментом і запропонувала й іншим батькам зважитися на цю авантюру.

Нашим дітям стільки раз доводилося говорити «ні» упродовж ізоляції: не зустрічатися з сім’єю, не бачитися з друзями, не ходити в розважальні центри, так що прийшов час сказати їм «ТАК» — сказала мама сімейства.