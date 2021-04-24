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Вагітну Меган Маркл вперше за довгий час сфотографували на прогулянці з Арчі (фото)

25.04.2021

Меган Маркл підловили під час прогулянки з сином Арчі після повернення принца Гаррі до Каліфорнії. Це перші фото герцогині Сассекської після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі.

39-річну американку сфотографували, коли вона йшла через парк із маленьким сином на руках. На отриманих кадрах видно, що підріс не тільки Арчі, а й вагітний животик дружини принца Гаррі.

Для відпочинку на природі Меган обрала сині джинси, чорну футболку, коричнево-зелений плащ і туфлі на плоскій підошві з гострим носком. Арчі був одягнений в чорну шапку, сіру толстовку, джинси та білі кросівки на липучці.

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