Які найчастіші симптоми низького гемоглобіну в крові

Як відомо, гемоглобін відіграє дуже важливі функції в організмі. Він допомагає транспортувати кисень до кожного органу. Коли рівень гемоглобіну в крові низький – організм страждає, коли його багато – організм також страждає.Зниження рівня гемоглобіну крові називається анемією і є досить розповсюдженим захворюванням у будь-якому віці. Анемія призводить до «кисневого голодування клітин» і супроводжується такими симптомами, як загальна слабкість, підвищена втомлюваність, схильність до різних захворювань.

Одразу хочемо сказати, що найкращий спосіб зрозуміти, чи нормальний рівень гемоглобіну чи не нормальний – це здати кров на аналіз! Такий спосіб дає практично 100% точний результат.

По симптомах і ознаках, відверто кажучи можна лише здогадуватися, що в організмі щось не так, і тому результат дуже приблизний.

Симптоми низького гемоглобіну

Постійна втома;

Відсутність енергії;

Підвищена знервованість;

Погіршення пам’яті;

Поганий апетит;

Задишка;

Тахікардія;

Головний біль;

Болі в м’язах, часті травми;

Головокружіння.

Якщо ви помітили у себе такі симптоми, тоді обов’язково треба до лікаря на огляд. Самою частою причиною низького гемоглобіну в крові є погане харчування. Щоб такого не було, лікарі рекомендують їсти продукти із залізом, в першу чергу. Потім, продукти із Вітаміном-Ц, морепродукти, м’ясо ітп.

Але не завжди низький гемоглобін означає якісь проблеми зі здоров’ям. Наприклад вагітним жінкам, молодим мамам потрібно більше заліза і також інших вітамінів, так же само як людям, які регулярно займаються силовими видами спорту.