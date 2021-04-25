В Тульской области нашли мертвыми 74 коровы. Они умерли от истощения

На пастбищах в районе деревни Кальна Тульской области обнаружили мертвыми 74 коровы. Об этом пишет интернет-портал myslo.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Владельцы местного хозяйства особо не заботились об умерших животных. Вся территория фермы усыпана их останками, а за последние несколько дней случился массовый падеж скота. На месте обнаружили 74 туши коров, а не 150, как до этого сообщали представители МЧС. По предварительной информации, животные умирали естественной смертью — от голода. Затем их туши переносили за здание фермы.

По данным издания, владельцами хозяйства являются двое жителей Мценска. Как рассказали местные жители, они часто нанимали людей для работы и платили им по 10–20 тыс. рублей. Также в их хозяйстве имеются овцы, кони, куры, козы, индейки.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» и административные дела по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ, статье 10.7 КоАП РФ, статье 6.3 КоАП РФ в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства (КФК).