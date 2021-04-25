Кадыров прокомментировал спорную победу своего сына в боксерском поединке

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу победы своего сына в боксерском матче, которая вызвала большие вопросы

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал вызвавшую споры победу своего сына Адама в боксерском поединке. Слова руководителя республики из прямого эфира в Instagram приводит «Русская служба Би-би-си».

В начале эфира Кадыров в шутку поинтересовался у сына, откуда у него деньги на договорные турниры, после чего назвал информацию об этом «черным пиаром».

Говоря о ходе поединка, Кадыров заявил, что удар его сына пришелся в глаз соперника. По его словам, в таких случаях рефери обязан остановить бой вне зависимости от того, чей сын участвует в матче. «То, что они дети Рамзана Кадырова, не значит, что они обязательно должны выиграть», – добавил глава Чечни.

На прошлой неделе в Сети появилась видеозапись того, как 13-летний Адам Кадыров «победил» соперника в боксерском поединке нокаутом без нокаута: рефери неожиданно прервал бой и без каких-либо оснований объявил, что он одержал верх.

Все произошло в ходе боя, проходившего в рамках Международного турнира по профессиональному боксу в Грозном «Время Легенд 6: Спецоперация». На кадрах, выложенных в паблике во ВКонтакте под названием «Не ТВ», видно, что посреди матча рефери внезапно останавливает боксеров и объявляет победу сына Кадырова. При этом видно, что соперник Адама вовсе не был нокаутирован, находился на ногах, не нарушал правила. После остановки матча его секундант выбросил полотенце – знак поражения.

Боксерский турнир, в котором участвовал сын Кадырова, проходил в Грозном в начале апреля. Он был посвящен памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. На матче присутствовал, в том числе, сам глава Чечни.