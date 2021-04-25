С Кипра выдача есть. ФНС получила из-за рубежа компромат на тюменского девелопера Беличенко и его жену Вакуленко

Поводом для претензий фискалов стали операции с иностранными компаниями, в результате которых стоимость недвижимости последовательно наращивалась, а потенциальные отчисления в федеральный и областной бюджеты заметно сокращались.

Как выяснили фискалы, фактически строительство финансировалось за счёт компаний группы Беличенко. А фирмы с Кипра, связанные с самим Беличенко и его родственниками (на фирменном сайте жена бизнесмена, Елена Вакуленко одновременно указана как его зам по правовым вопросам – прим. «Компромат-Урал»), нужны были для создания формального документооборота, сокрытия выручки от реализации квартир и, соответственно, необоснованной налоговой минимизации.

Причем, по мнению ФНС, схема реализовывалась в перечне активов ГК, а общий объем претензий к застройщикам составил сотни миллионов рублей. Хотя представители группы «ТИС» уверяют, что все обязательства перед бюджетами якобы уже погасили, профессионалы рынка указывают через соцсети, что «крупный игрок стройрынка становится всё более токсичным для госорганов». Впереди у бизнеса Беличенко новые разбирательства и новые проблемы с репутацией.

Тюменское УФНС доказало в судах масштабные схемы незаконной минимизации отчислений в бюджет в группе компаний «ТИС» – одном из крупнейших застройщиков Тюменской области. В частности, решение в пользу позиции фискалов было вынесено по иску ООО «Специализированный Застройщик «Монтажтис».

Как следует из документов, после выездной проверки застройщику было предъявлено требование доплатить 54,6 млн налога на прибыль, пени в 18,9 млн, а также выставлены многомиллионные штрафные санкции.

Однако по итогам жалоб строителей в центральный аппарат федеральной службы часть претензий была снята, хотя основной объем требований сохранился.

Поводом для них стал вывод ревизоров об использовании «СЗ «Монтажтис» формального документооборота в целях снижения финансового результата по стройке жилого дома на бульваре Бориса Щербины д. 16 (ЖК «Радуга+»).

«Создание формального документооборота, направлено на незаконное сохранение права на применение специального налогового режима – УСН, сокрытие выручки от реализации квартир (нежилых помещений) физическим лицам. Определенный налогоплательщиками финансовый результат строительства не соответствовал действительной налоговой обязанности», – настаивали в арбитраже Тюменской области представители госоргана.

Расшифровывая свои заключения, фискалы указывали, что изначально договоры участия в долевом строительстве были заключены между ООО «СЗ «Монтажтис» (застройщик) и «Варжатс Лимитед» (Кипр) в лице Андрея Урсу (гражданин Румынии). Далее по договорам уступки права участника долевого строительства были переданы «Фиджелло Лимитед» (Кипр) в лице представителя Соилита Даниэлы (гражданин Республики Молдова).

Как отметили в ФНС, последняя компания приняла все обязанности участника за исключением обязанности по внесению оплаты. Но и на этом цепочка не закончилась, от оффшорной компании права перешли ООО «Риэлти», а уже потом переданы различным физическим лицам.

При анализе хода сделок ревизоры обратили внимание на три момента. Первый – «Варжатс Лимитед», в полном объёме не оплатив цены по ДДУ, переуступила права другой иностранной компании, причем с вышеописанным пунктом «за исключением обязанности по внесению оплаты».

«Объем прав, переходящих от «Варжатс Лимитед» к «Фиджелло Лимитед» и далее к ООО «Риэлти», на дату регистрации договоров ничем не обеспечен, так как обязательства дольщиком в 2012 не исполнены, что подтверждается проверкой», – указывали в госоргане.

Далее беспроцентные займы со стороны связанной структуры – ООО УК «Сервис-ТИС». «Строительство объекта, учитывая факт отсутствия полной оплаты со стороны «Варжатс Лимитед», <…> фактически осуществлялось за счет беспроцентных займов, предоставляемых взаимозависимыми организациями», – отметили в инспекции.

И третий – полученные от «Варжатс Лимитед» средства «Монтажтис» перечислял все тем же аффилированным структурам. «Таким образом, объект строился за счет заемных средств компании группы «ТИС», а полученные денежные средства от погашения векселей «Варжатс Лимитед» направлялись взаимозависимым организациям и во вклад», – заключали в налоговой.

Закольцовывая схему, специалисты указали, что руководитель ООО «Риэлти» Людмила Яковенко является родственником Виктора Беличенко, а кипрские компании ему подконтрольны.

«Согласно информации, полученной в ходе налоговой проверки в порядке информационного обмена с банками Кипра, <…> подписантами счета FIJELLO LTD (Фиджелло Лимитед) являлись единолично Виктор Алексеевич Беличенко, Елена Николаевна Вакуленко – супруга В.А. Беличенко, <…> бенефициарный владелец – Маргарита Сергеевна Вакуленко <…> VARZHATS LTD (Варжатс Лимитед) бенефициарный владелец – Виктор Беличенко (паспортные данные подтверждены ответом УМВД России по Тюменской области)», – следует из решения суда.

Арбитраж согласился с позицией фискалов, что договоры с иностранными компаниями были оформлены фиктивно, для наращивания фактической стоимости недвижимости.

«Целью заключения договоров долевого участия в строительстве с первоначальным дольщиком являлось получение минимального дохода, который остается в распоряжении застройщика после сдачи объектов и проведения в бухгалтерском учете всех необходимых затрат, <…> и завышение суммы расходов у участника строительства ООО «Риэлти» по договорам уступки», – указывается в материалах.

На текущий момент решение суда в законную силу не вступило. Данные об апелляции в картотеке арбитражных дел отсутствуют.

Отметим, что, по сути, похожие схемы были вскрыты налоговой и по другим компаниям ГК «ТИС»: ООО «СЗ «Стройтехнолоджи» и ООО «Акварель», только объем претензий был выше. По «СЗ «Стройтехнолоджи» он составил более 100 млн, по «Акварель» – более 200 млн.

Апелляция и кассация обоснованность претензий ФНС к компаниям подтвердили, теперь последние обратились с жалобами в ВС РФ. Уточним, ранее представители ГК «ТИС» заявляли изданию, что погасили требования перед ФНС.

«Может, и правду говорят, что застройщик становится токсичным. Год назад НП «Цимлянское» под руководством Виктора Беличенко проиграло суды, включая Верховный, пытаясь отсудить право приватизации пруда Оловянникова, в чем власти олигарху отказали. До этого региональное правительство пыталось отобрать недостроенные дома из состава ЖК «Салют», но тут ТИС устоял, хотя такое на нашей практике первый раз – чтобы у крупного застройщика власти пытались отобрать землю под стройкой, включая недостроенные дома. В общем, с властями как-то не клеится у ТИСа в последнее время», – отмечает телеграм-канал «Повестка», который цитирует издание «Правда УрФО» в публикации «ФНС предъявила Беличенко офшоры и сделки с родственниками».

kompromatural.ru