Прокуратура завершила расследование по делу о хищении активов банка “Аркада” на 72 млн

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-главы правления АО АКБ АРКАДА Константина Паливоды и восьми других лиц по делу о хищении активов банка Аркада — присвоении 72 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследование установило, что подозреваемый, будучи главой правления банка вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов Эврика и Патриотика, управляющим которых является банк.

Как говорится в сообщении пресс-служба, 50 млн грн было выведено путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с АО АКБ АРКАДА и подконтрольны непосредственно подозреваемому. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества по активам банка выведено еще 22 млн грн.

Общая сумма ущерба таким образом составила 72 млн грн.