В Android 12 виявили «режим сну» для додатків

В Android 11 було представлено функцію під назвою «автоматичне відкликання дозволів». Вона скасовує усі надані дозволи, якщо застосунком не користувалися впродовж тривалого періоду.

Згідно з даними, наступна версія мобільної ОС – Android 12 – отримає розширення цієї функції.

Отже, на Android 11 якщо ви не використовуєте застосунок протягом двох місяців, то функція автоматично анулює всі надані дозволи. З новою функцією, крім відкликання дозволів, ОС також автоматично переводить застосунок у «режим сну» і видаляє всі тимчасові файли, пов’язані з ним. Цей крок навіть допоможе звільнити пам’ять, доступну на пристрої.

Функція автоматичного переходу в «режим сну» є на сторінці «Невикористані застосунки» в розділі «Налаштування» –> «Програми». Оскільки ця функція була виявлена ​​в попередній збірці Android 12, ще неясно, чи з’явиться вона в майбутній версії для розробників.

: Pingvin Pro