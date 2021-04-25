Стал известен партнер ОПЗ

Игорь Коломойский раскрывает свою роль в жизни государственного химического гиганта

В начале недели в прессе появилась информация о приостановлении «Одесским припортовым заводом» процедуры поиска поставщика газа для переработки на давальческих условиях. Роль барьера тут выполнил Хозяйственный суд Одесской области: 19 апреля он распорядился запретить ОПЗ «совершать любые действия в рамках проведения отбора заказчика работ по переработке давальческого сырья».

Удар по госпредприятию нанесен с ювелирной точностью потому что уже буквально на следующий день, 20 апреля, и должны были быть подведены результаты электронного аукциона по определению победителя.

Публичная реакция «Одесского припортового» не заставила себя ждать. Там уже заявили, что приняли необходимые меры для обжалования.

«Но пока, во исполнение решения суда, АО «ОПЗ» вынужденно воздержаться от совершения каких-либо действий в рамках выполнения процедур отбора», – говорится в официальном сообщении завода.

Там же указано, что соответствующее решение суд вынес в обеспечение иска ООО «Юнайтед Энерджи». Эта компания – известный участник группы «Приват» Игоря Коломойского. Свою популярность она получила в ходе коммерческого сотрудничества с государственным «Центрэнерго», по итогам которого осталась должной последнему до 1 млрд грн.

Доподлинно известно, что «Юнайтед Энерджи» не подавала заявку на участие в отборе заказчика работ по переработке давальческого сырья на «Одесском припортовом» компания. Но в чем в таком случае смысл действий этой компании? До сегодняшнего дня в прессе невозможно было найти ответа на этот вопрос. «ОЛИГАРХ» его нашел.

По информации редакции, в иске ООО говорится, что ОПЗ нарушил установленный порядок, запустив процедуру поиска партнера-давальца с набором неоправданных требований.

На фото – Игорь Коломойский

«Разработанный АО «ОПЗ» Порядок проведения отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для завода определяет не только внутренние процедуры, но и правила поведения потенциальных участников процедуры отбора, которые они обязаны соблюдать для участия в такой процедуре.

Кроме того, каждый из потенциальных участников такой процедуры вправе рассчитывать на соблюдение АО «ОПЗ» его собственных правил, учитывая общие принципы добросовестности, разумности и справедливости.

В тоже время анализ положений Порядка позволяет констатировать, что АО «ОПЗ» возложило на потенциальных участников отбора обязанность подать в составе Квалификационной предложения копию антикоррупционной программы Участника (Кодекса поведения и антикоррупционной политики и т.д. ) и справку в произвольной форме о назначении Участником лица, ответственного за реализацию антикоррупционной программы. Данные требования Порядка являются незаконными», – констатируют юристы «Юнайтед Энерджи».

Свою позицию в компании объясняют тем, что она не отнесена к субъектам, на которые распространяются требования обязательности утверждения антикоррупционной программы. А значит – требование ОПЗ о назначении лица, отвечающего в Обществе за реализацию антикоррупционной программы, незаконно.

Таким образом, у Игоря Коломойского недвузначно намекают, что ООО «Юнайтед Энерджи» хотело бы принять участие в отборе «Одесского припортового», но последний им не дает. Интерес олигарха из Днепра к этому госпредприятию давно не секрет. Все это время считалось, что попытки этого бизнесмена наладить кооперацию с заводом тщетны. Но так ли это?

Ведь парализуя поиск госпредприятием частного партнера-давальца, сторона Коломойского фактически цементирует отношения ОПЗ с его сегодняшним контрагентом. Это ООО «Агро Газ Трейдинг». Исходный контракт на давальческую схему с данной компанией уже давно истек, но «Одесский припортовый завод» находил основания его продлить.

И если до последнего времени оставалось загадкой имя реального хозяина «Агро Газ Трейдинг», то сегодняшние действия команды Игоря Коломойского снимают этот вопрос с повестки дня.

oligarh.media