Коломойского заранее предупредили об обысках в «Миллениуме» — источник

Обыск, который в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила в столичном бизнес-центре «Миллениум», носил протокольный характер, а Игоря Коломойского заранее предупредили о мероприятии, поэтому ничего не нашли.

Об этом сообщило сегодня издание «Страна» со ссылкой на источник из окружения Коломойского.

«Обыск проходил с 8 до часу ночи с участием сотрудников СБУ по делу Центрэнерго.

Обыск носил протокольный характер, Коломойского предупредили о планируемых мероприятиях заранее, поэтому во время обыска ничего не обнаружили», — сообщил источник.

В общем, подтверждается предположение, высказанное сегодня утром в «Экономике от Пророка», что Зеленский этим обыском лишь в очередной раз сымитировал свою борьбу с олигархом Коломойским:

Арестовали злоумышленника только на следующий день. Им оказался 30-летний киевлянин. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.