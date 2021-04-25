«Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»: бывшая жена российского миллиардера выиграла суд с сыном

Бывшая жена российского миллиардера выиграла суд с собственным сыном, которого она обвинила в помощи отцу в сокрытии активов после развода. Лондонский суд встал на ее сторону и, процитировав Льва Толстого, обязал молодого человека выплатить матери $100 млн

Лондонский суд обязал Темура Ахмедова, сына российского миллиардера Фархада Ахмедова, выплатить своей матери больше $100 млн, сообщил Bloomberg. Бывшая жена бизнесмена Татьяна Ахмедова подала иск к сыну, заявив, что он помогал отцу скрыть от нее имущество после развода,

Судья Гвиннет Ноулз в своем решении назвала 27-летнего Темура Ахмедова «нечестным человеком», который готов на все, чтобы помочь отцу помешать бывшей жене получить присужденные ей деньги. «Темур хорошо усвоил уроки из прошлого поведения своего отца и сделал и сказал все, что мог, чтобы помешать своей матери получить хоть грош из супружеского имущества», — подчеркнула судья.

«Я всегда знала, что моя сила возьмет верх над дымовой завесой, созданной Фархадом и его цирком иллюзионистов», — заявила после решения суда Татьяна Ахмедова. Темур в своем заявлении отметил, что хотя и не согласен с решением, будет считать его «ценой, которую стоит заплатить, если это приведет к разумному соглашению между родителями, которых он любит обоих».

Решение суда «возложить «грехи» отца на невинного и преданного сына», было вполне предсказуемо, говорится заявлении Фархада Ахмедова, полученном Forbes. По его словам, вердикт «не заслуживает даже презрения» и ничего не меняет.

В 2017 году лондонский суд обязал Фархада Ахмедова выплатить бывшей жене £453 млн (почти $584 млн на тот момент), что стало рекордной компенсацией для британского бракоразводного правосудия. Ахмедов платить отказался, заявив, что юристы бывшей жены «замучаются пыль в судах глотать» в поиске его активов.

В 2020 году Татьяна Ахмедова подала иск к сыну, обвинив его в том, что он якобы помог отцу разрабатывать и реализовывать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, в которых она могла бы их взыскать.

Суд установил, что в 2015 и 2016 годах Ахмедов перевел на счета сына «очень крупные суммы». К тому времени, когда было вынесено решение о разделе имущества, эти деньги были «рассеяны» и на счете ничего не осталось. Темур Ахмедов ранее в суде утверждал, что потерял деньги на торговле акциями и его мать об этом знала. Судья, в свою очередь, постановил, что Ахмедов-старший перевел миллионы долларов сыну, чтобы уберечь их от бывшей жены, а то, что он впоследствии понес убытки на сделках, значения не имеет.

Судья, вынося решение, процитировала фразу из «Анны Карениной» Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». «Отталкиваясь от Толстого, но семья Ахмедовых — одна из самых несчастных, когда-либо появлявшихся в этом зале суда», — добавила она.

Фархад Ахмедов занимает 2141-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние, по данным на начало марта 2021 года, оценивается в $1,4 млрд.

forbes.ru