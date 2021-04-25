Чем закончатся шоу мультимиллиардера Игоря Рыбакова

По версии Forbes, Игорь Рыбаков входит в 100 богатейших людей России. Он владеет 50% компании по производству стройматериалов «Технониколь».

От активного ведения бизнеса Рыбаков отошел в 2015 году, учредив «Институт ускорения экономического развития» («Рыбаков Фонд»)». Он ведет блоги в Instagram и на YouTube. По словам предпринимателя, канал – возможность мотивировать молодых людей не просто начать свое дело, а сделать это именно в России. Все бы хорошо, да только эта деятельность мультимиллиардера напоминает одно нескончаемое шоу.

Энергия денег

Мотивировать людей к занятию бизнесом Игорь Рыбаков предпочитает нетривиальными способами. Нельзя не вспомнить, как в 2019 году Игорь Рыбаков и петербургский художник Алексей Сергиенко представили в Art Residence масштабный арт-проект — стеклянный трон, наполненный $1 млн. Для чего спрашивается?

Рассуждая на тему материальности мыслей, Рыбаков тогда пояснил, что если человек присаживается на трон, думает о любви — любви становится в десять раз больше. Но, оказывается, нужно быть аккуратным, вот если сесть на трон с негативными мыслями или пожелать кому-то неудач, все так же умножится в десять раз. Поэтому лучше себе, окружающим и всему миру желать что-то хорошее и полезное: счастье, наполненность, удовлетворение, благосостояние. Выглядит все это забавным, но не серьезным.

На бизнес-форуме школы Synergy Global в Санкт-Петербурге он представил свое сольное выступление «Ставка сыграла». И вместо дельных советов по развитию бизнеса на людей с потолка посыпались, как в известном романе — доллары. Высыпалось их 20 тысяч, правда, номиналом 1 доллар. Люди стали их поднимать и поневоле склонились перед Рыбаковым на колени. Чего он, по-видимому, и добивался. Приятно чувствовать себя всемогущим. Позже сам миллиардер объяснил, что это была благородная миссия, и провел параллель с библейской мудростью «если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку».

Игорь Рыбаков рассказал историю, как однажды в детстве отец подарил ему 1 доллар и сказал: приумножь и передай, что, собственно, он и сделал. По его словам, этот билет – «символическая открывашка начала пути» для человека, кому он достался: «Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 000 предпринимателей стали такими же успешными, как я».

Ценные советы

На своем YouTube-канале мультимиллиардер рассуждает о падении курса рубля, обесценивании нефти, коронавирусе, российской экономике. Периодически, как подобает публичному лицу, делает заявления, которые не могут остаться незамеченными. Так, он назвал ипотеку рабством.

По мнению Рыбакова, люди, взявшие жильё в ипотеку, вынуждены постоянно бояться потери своего рабочего места и репутации. В результате заёмщики в буквальном смысле начинают зависеть от своей «плантации» — выплат по ипотеке — и перестают думать рационально о том, как поступить с выгодой для себя:

«Они мало того что сами становятся рабами этой банковской системы — они ещё и детей своих приучают к тому, что рабом быть, — а как ещё, вот мы так живём». По словам Рыбакова, лучше накопить деньги и купить себе жилье.

Может и есть в этих словах правда, да только накопить себе денег на квартиру большая часть россиян не в состоянии. Но Игорь Рыбаков вообще раскритиковал людей, приобретающих жильё в собственность. По его мнению, жильё выгоднее арендовать, чем приобретать в кредит, так как дома человек проводит не так уж много времени. В общем, вопрос этот спорный, и решать его россияне будут так, как считают нужным. Обойдутся без «ценных» советов миллиардера.

В свою очередь в соцсетях задаются вопросом, зачем миллиардеру на своем Youtube нужны плей-листы «Секрет миллиардера» или «Мысли миллиардера» с видео типа «Бедность это болезнь», «Как быстро заработать деньги», «Разреши себе зарабатывать», «Ты не хочешь быть богатым» и т.д.?

Зачем миллиардеру вести тренинги ценой 50 тысяч рублей, или курс «Мастера Жизни»? И главное почему миллиардеру нужна от учеников 100%-я предоплата?

Кроме того, Рыбаков всегда позиционировал себя как главное медийное лицо корпорации «Технониколь». Но почему-то в авторах книги про историю этой компании его имя не упоминается.

Лучшее общество

В 2015 году Рыбаков отошел от оперативного управления бизнесом и совместно с женой учредил «Институт ускорения экономического развития («Рыбаков Фонд»)», который разрабатывает и внедряет программы развития предпринимательских сообществ и поддержки молодых талантов в сфере экономики и инноваций.

Одним из проектов является сеть бизнес-клубов «Эквиум».

Как пояснял Игорь Рыбаков, вместе с супругой они решили оставить своим детям наследие в виде другого, лучшего общества. Достижению этой цели и должен способствовать учрежденный «Рыбаков Фонд». Средства будут вкладываться в социально-преобразующие действия. Основная задача фонда – появление в стране как можно больше дееспособных и самостоятельных людей-предпринимателей.

По словам миллиардера, разработана система трех генеральных целей. Первая — создать через 7 лет 10 тысяч амбассадоров игрового воспитания детей по системе великого российского психолога Льва Выготского. Второе — через те же 7 лет сделать так, чтобы 10 тысяч выпускников школ создали при своих учебных заведениях сообщества выпускников и фонды целевого капитала. Третья генеральная цель — это 10 тысяч резидентов бизнес-клубов «Эквиум», предпринимателей с высоким влиянием на общество. Проекты, конечно, спору нет, благородные. Но, семь лет срок немалый, и сегодня трудно представить, как будут влиять амбассадоры и резиденты на жизнь общества в будущем.

Подозрительная информация

Надо заметить, что информация в интернете о Игоре Рыбакове сильно напоминает обычные пиар-публикации. В них трогательно рассказывается, что бизнесом он решил заняться еще учась в институте (миллиардер закончил МФТИ по специальности инженер-физик). В 1992 году, будучи на третьем курсе института, совместно с однокурсником Сергеем Колесниковым основал компанию «Технониколь», которая занялась производством и продажами кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. В 2015 году компания вошла в топ-200 крупнейших частных компаний в России по версии Forbes. А в 2018 году она занимала 111-е место в этом рейтинге. Выручка в 2018 году составила 93 миллиарда рублей. При этом откуда был у партнеров первоначальный капитал, не упоминалось.

Впрочем, все же какая-то критическая информация о деятельности Игоря Рыбакова присутствует. Если верить СМИ, то, возможно, скандальное уральское семейство Чамовских и миллиардер Игорь Рыбаков выводят за границу деньги, используя для этого одну и ту же оффшорную структуру.

Так, одной из иностранных компаний, связанных с Чамовских, является кипрская NETAIDAL LIMITED — она выступает соучредителем аффилированных с ней российских компаний. Секретарем последней выступает AMERITO LIMITED, которая, согласно базе Opencorporates, принимает участие в 198 компаниях островного государства. В частности, AMERITO LIMITED числится секретарем в TN CAPITAL RIF LTD, директором которой является Игорь Рыбаков. Она была учреждена в 2015 году — именно с того года стремительно падает выручка АО «Технониколь».

А недавно «Технониколь» засветилась в экологическом скандале. Как утверждают авторы телеграм-канала «Рязанский патриот», с прошлого года в Рязани считают, что воздух отравляет предприятие «Технониколь». Правда это или нет, горожанам узнать не удается, но подобные новости заставляют задуматься.

Какое то время, наверное, можно заинтересовать людей, рассказывая как им стать богатыми и счастливыми. Тут подойдет и трон с миллионом, и деньги, падающие с потолка, и смелые заявления. А вот что потом?

В целом в своем страстном, но не бесплатном желании научить россиян зарабатывать деньги Игорь Рыбаков очень напоминает известного в свое время предпринимателя Владимира Довганя, который тоже рассказывал людям как стать богатым за 35 дней, как заработать свой первый миллион и т.п. Довганя еще называли продавцом воздуха, а и им, как известно, долго торговать нельзя. Так что та история закончилась достаточно грустно.

Шоу же Игоря Рыбакова пока продолжается.

versia.ru