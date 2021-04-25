Швидкість нових автомобілів Renault обмежать

Французька автомобілебудівна компанія Renault прийняла рішення обмежити максимальну швидкість всіх нових моделей машин до 180 км/ч. Про це повідомив в п’ятницю генеральний директор Люка де Мео, виступаючи на загальних зборах акціонерів Renault, передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Висока швидкість “є причиною більш ніж третини ДТП зі смертельними наслідками”, зазначив де Мео. “Ми обмежимо її в залежності від конкретної моделі. У будь-якому випадку вона не буде перевищувати 180 км/год”, — уточнив він. Наприклад, максимальна швидкість нової моделі Megane, виробництво якої має розпочатися в 2022 році, буде обмежена 160 км/ч.

Як пояснив глава Renault, автомобілі будуть забезпечені електронними пристроями Safety coach (“Інструктор з безпеки”), які будуть автоматично обмежувати швидкість руху відповідно до дорожніх покажчиків і даних геолокації. Пристрій здатний реагувати на занадто швидкий вхід автомобіля у віраж і приймати на себе управління, якщо особливі датчики зафіксують сильну втому водія.

За словами де Мео, Safety coach планується встановлювати на всіх автомобілях Renault.

Фахівці компанії також мають намір наділити машини здатністю в разі ДТП передавати рятувальникам умовний код з технічними даними. Електромобілі в цілях пожежної безпеки будуть забезпечені спеціальним доступом до електробатареї, що дозволить швидко заливати їх водою в разі загоряння. Так будуть обладнані всі електромобілі компанії в Європі, починаючи з 2022 року.