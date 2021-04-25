Музика українця стала саундтреком до американського серіалу

На стрімінговій платформі HBO Max презентували новий детективний серіал “Мейр з Істтауна” з Кейт Вінслет у головній ролі.

Саундтрек до стрічки написав канадський композитор українського походження Любомир Мельник.

В першому епізоді можна почути 5-хвилинний фрагмент композиції Pockets Of Light, яку у 2013 році написав українець Любомир Мельник та включив її до альбому Corollaries. Автори детективного серіалу “Мейр з Істтауна” завершили музикою дебютну серію стрічки.

“Дякую HBO за те, що включили до серіалу мою музику! І ще один приємний момент: я перший український композитор і піаніст для HBO,– написав Любомир Мельник у Фейсбуці.