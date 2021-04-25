У Ивана Сибирева все мечты сбылись

Близится Новый год и СМИ уже «порадовали» россиян информацией о том, что в 2021 году будут дорожать услуги ЖКХ, продукты питания, электроника и другие группы товаров.

Цены растут, зарплаты за ними не поспевают и коронавирус накрыл весь мир «второй волной». Избранный президент США Джозеф Байден называет Россию «главной угрозой безопасности США» и грозится новыми санкциями. В условиях такой напряженной обстановки взор надежды рядового гражданина обращается в сторону госкорпораций энергетического сектора. Ведь именно на них держится российская экономика. И хочется верить, что менеджеры государственных компаний будут трудиться еще усердней на благо страны и граждан.

Вот, например, молодой руководитель компании «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и одновременно первый замгендиректора дочки «национального достояния» – «Газстройпрома» (ГСП) – Иван Сибирев. Всего 39 лет. Выходец из Луганска. А уже занимает такой высокий пост. Должно быть это связано с выдающимися управленческими талантами Сибирева? Ищем в Яндексе, который «знает все», но, увы, никаких подвигов в стиле Илона Маска за Сибиревым не значится.

Однако телеграм-каналы и всезнающий Яндекс предоставляют нам информацию, которая приоткрывает загадку карьерного взлета Ивана Сибирева. Выясняется, что занятый на ответственном посту в «Газпроме» Сибирев «еще немного шьет», а точнее занимается ресторанным бизнесом. Например, в его собственности 50% компании «Вайн Энд Краб СПБ». А другая половина принадлежат Светлане Кузнецовой в девичестве Ентальцевой. Мать Светланы – Марина Ентальцева – входит в рейтинг «100 влиятельнейших женщин Российской Федерации».

Как это нередко бывает, находятся оборотистые ловкачи, которые используют доверие «випов» для своего обогащения. Иван Сибирев стал бизнес-партнером дочери Марины Ентальцевой и высоко взлетел по карьерной лестнице в «Газпроме». Примечательно, что доля Светланы Кузнецовой в ресторанном бизнесе Сибирева была оформлена как раз тогда, когда его назначили гендиректором СТНГ – это видно по выпискам из ЕГРЮЛ.

Многие выходцы из провинции были бы счастливы, получив высокое назначение в структуре «Газпрома».

Но у Сибирева, судя по всему, заблистал поистине талант очаровывания деловых партнеров, если судить по рассказам в соцсетях. Якобы назначил его на высокий пост, впечатленный менеджерскими способностями Сибирева, сам Алексей Миллер и что даже глава «Газстройпрома» Станислав Аникеев ему не указ. Умелый пиар, легенда о «высоких покровителях» и неприкосновенности Сибирева, судя по всему, производят впечатление на его собеседников. Поэтому список компаний, в которых Иван Сибирев значится соучредителем и «подрабатывает» солидный: ООО «Мосмакс Ботанический», ООО «Мосмакс Третьяковский», ООО «Мосмакс Лахта», ООО «Мосмакс Никольская», ООО «Гринекс» (оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехоборудованием).

Это не весь перечень, но и он свидетельствует о том, что Сибирев просто нарасхват. При официальном доходе Ивана Сибирева за 2019 от компании СТНГ в 665 472 072 руб. 35 коп., как сообщают интернет-ресурсы, менеджер «национального достояния» получает солидное вознаграждение и от других компаний.

При таких доходах неудивительно, что Иван Сибирев проводит уик-энды на Мальдивах и в Европах, как можно судить из фотографий, выкладываемых в соцсетях его супругой Анастасией Сибиревой.

Молодая и красивая супруга даже, как следует из ее соцсетей, основала фонд защиты бездомных животных. Фонд не собирает пожертвования, а функционирует, как сказано в ее аккаунте, за счет собственных средств. «Фонд существует за счёт собственных ₽ и проектов».

И что показательно, Сибиревы не стесняются выставлять свое благополучие напоказ, публиковать в соцсетях фотографии с самых дорогих курортов мира. Подобный стиль жизни менеджера госкорпорации в обстановке растущей социальной напряженности – это, по сути, вызов. Двести лет назад во Франции Мария-Антуанетта на жалобы о недостатке хлеба в Париже посоветовала есть пирожные. Эта фраза стала спусковым крючком революции. Шикарная жизнь «государевых слуг» на фоне свирепствующей пандемии и ухудшения экономической ситуации в стране действует на население как красная тряпка на быка. А в будущем году еще предстоят выборы в Госдуму.

Но Иван Сибирев, видимо, не озабочен столь высокими материями. Остается лишь удивляться когда Иван Сибирев находит время для исполнения своих непосредственных служебных обязанностей в «Газстройпроме»? Управление ресторанным бизнесом, регулярные поездки на экзотические острова вряд ли оставляют время и силы на то, чтобы совершать трудовые подвиги в структурах газового монополиста. Похоже, для кого-то «национальное достояние», а для кого-то лишь – синекура и возможность обогатиться за государственный счет. Но, думается, скоро все же наступит момент, когда Сибиреву придется выбирать между крабами и газом. Совмещать уже не получится…