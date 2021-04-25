Покинувшие Суперлигу клубы выплатят огромные штрафы – СМИ

В контрактах с клубами-основателями турнира прописали пункт о штрафе в 300 миллионов евро в случае выхода из него, узнали СМИ.

Футбольные клубы-основатели Суперлиги будут вынуждены выплатить 300 миллионов евро штрафа в случае выхода из нее.

Как пишет Vozpopuli, такой пункт прописан в контрактах с 12 клубами.

Зная о сомнениях, которые могли возникнуть у английских клубов, президент Суперлиги и по совместительству глава Реала Флорентино Перес включил пункт о штрафных санкциях в контракты команд.

Отмечается, что в связи с этим, несмотря на отказ участвовать в лиге, ни один клуб пока официально из нее не вышел.

«Проект Суперлиги будет существовать до тех пор, пока клубы, которые связаны с ней контрактами, не выплатят штраф», – сообщают источники издания.

Утверждается, что УЕФА пытается найти способы компенсации клубам, покидающим проект.

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля 12 европейских клубов (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал, Челси, Тоттенхэм, Барселона, Реал, Атлетико, Интер, Милан и Ювентус.) объявили о создании Суперлиги. Спустя два дня проект покинули шесть представителей АПЛ, а затем и другие команды начали «бежать с тонущего корабля».

На данный момент только три клуба остаются участниками Суперлиги – Барселона, Реал и Ювентус.