Мэр Днепра написал патриотическую диссертацию

Мэр Днепра Борис Филатов вскоре защитит докторскую диссертацию на тему: “Патриотизм как фактор политической трансформации современной Украины”.

Защита назначена на 13 мая. Об этом говорится на сайте Научно-консультационного центра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, информирует Дніпроград.

“Обращение к теме патриотизма в рамках исследования особенностей транзитивной демократии в Украине определяет специфику ее перехода к основам устойчивого политического развития, когда содержанием патриотических политических действий граждан становятся не идеологические доктрины, а прагматические интересы, связанные с национальной государственностью. Для современной Украины, в период после евромайдана, эти процессы являются определяющими для развития самодостаточной демократической системы”, — аргументируется актуальность темы в диссертации.