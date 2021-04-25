Страны открываются. Но не все и не для всех

Как происходит смягчение карантина в разных регионах Европы.

В некоторых европейских странах ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, и правительства ослабляют ограничения. Сейчас, по сравнению с прошлым годом, появилось оружие борьбы с вирусом — вакцина. Правда, ее пока хватает далеко не всем, и темпы вакцинации практически во всех странах Европы пока небыстрые. Большая часть Европы — в «красной зоне» по уровню заражений, поэтому возвращение к прежней жизни пока даже не рассматривается, отмечает Новая газета.

Немного больше свободы

В четверг правительство Чехии анонсировало план постепенного выхода из локдауна. В начале марта страна пережила третий с начала эпидемии всплеск заболеваемости. В ответ правительство объявило чрезвычайную ситуацию и ввело строгие меры: закрылись непродуктовые магазины, школы и детские сады, было запрещено перемещение между округами, ношение масок стало обязательным даже на улицах. 12 апреля, после снижения числа заболеваний, вновь открылись библиотеки и некоторые магазины, возобновилась очная учеба для детей с первого по пятый класс. Сейчас планируется, что при условии сохранения хорошей статистики с 3 мая откроются все магазины, рынки, парикмахерские и некоторые музеи, а дети старших классов постепенно начнут возвращаться в школы. Дальше по плану — открытие ресторанов с террасами и отелей.

Со следующей недели отказаться от строгого карантина планирует Франция. Сейчас в стране действует комендантский час, практически все закрыто, запрещено удаляться от своего дома более чем на 10 километров без веской причины. Эти ограничения были введены в апреле, когда число заболевших резко возросло. Со следующей недели должны открыться начальные школы, еще через неделю — средние школы. Ограничение на перемещения за пределами 10-километровой зоны также будет отменено. В середине мая планируется открытие магазинов, культурных учреждений и террас. При этом в понедельник министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что пока тренд на снижение очень хрупкий. «Мы все еще в высокой точке эпидемии, — отметил он, — и снижение пока недостаточно четкое и быстрое».

Смягчают ограничения и в странах Балтии. Эстония с 3 мая разрешает школьникам младших классов учиться очно, возобновляются тренировки на открытом воздухе, открываются террасы. Снова могут работать магазины, церкви и музеи, если заполняемость помещения не превышает 25%. Исследователи из Тартуского университета на этой неделе подсчитали, что за месяц количество новых случаев заражения снизилось в 4 раза, а 36% населения приобрели антитела, переболев или привившись. По мнению ученых, к середине лета в Эстонии может быть достигнут коллективный иммунитет.

В Литве во второй половине апреля разрешили очные консультации для школьников выпускных классов, открыли магазины и уличные террасы, возобновили экскурсии на улицах, а также разрешили работу кинотеатров. С 26 апреля возобновят работу бассейны и спортклубы.

К большим послаблениям готовится Финляндия — здесь статистика по новым случаям одна из лучших в Европе. Школьники со следующей недели возобновят очное обучение, будут разрешены групповые спортивные занятия, в июне планируется разрешить проводить мероприятия численностью до 50 человек в помещениях, при соблюдении двухметровой дистанции.

Красный светофор и аварийный тормоз

Еще осенью страны ЕС договорились ввести «принцип светофора» для обозначения уровня инфицирования. Страны, где кумулятивное число заболевших за последние 14 дней меньше 25 человек на 100 тысяч, отмечены зеленым, от 50 до 150 — желтым, от 150 до 500 — красным, более 500 —темно-красным.

Сейчас зеленым цветом окрашены только часть Финляндии и Норвегии, желтым — Исландия, Дания, Ирландия, Португалия, часть Испании и Греции. Все остальные страны ЕС — в красной и темно-красной зоне.

В Германии число заболевших пока растет, на этой неделе превысив отметку в 160 новых случаев на 100 тысяч человек. В конце марта, когда статистика стала ухудшаться, правительство предложило ввести максимально жесткие меры на время Пасхальных праздников, с 1 по 5 апреля, закрыв все магазины, запретив встречи с жителями других домохозяйств и любые религиозные мероприятия. План вызвал бурные протесты со стороны жителей и оппозиции — в итоге канцлер Германии Ангела Меркель назвала его «ошибкой».

Cитуация в Германии выглядит по-разному, в зависимости от региона — в каждой федеральной земле местное правительство определяет, какие меры вводить или ослаблять. Сейчас, однако, правительство решило пойти по пути унификации и ужесточения карантинных мер. В среду бундестаг под крики 8-тысячной толпы протестующих, собравшихся у парламента, принял поправки о так называемом «аварийном тормозе» — теперь их должен одобрить бундесрат. Если это случится, поправки вступят в силу 24 апреля и будут действовать до 30 июня, когда, по расчетам правительства, удастся провакцинировать большую часть населения.

«Аварийный тормоз», призванный сдержать эпидемию, предполагает, что в федеральной земле, где уровень заболевания превышает 100 новых случаев на 100 тысяч человек, автоматически вводятся жесткие меры:

Согласно этим поправкам, меры снова можно будет ослабить, если ситуация стабилизируется как минимум на три дня. Судя по нынешней статистике, если поправки пройдут одобрение бундесрата, эти правила в ближайшее время будут действовать практически по всей территории Германии.

Паспорта возможностей

Некоторые страны планируют снимать ограничения избирательно — для тех категорий граждан, которые приобрели иммунитет к коронавирусу, переболев или привившись. Так, в Латвии министерство здравоохранения предлагает вводить послабления для тех, кто привился одной из вакцин, одобренных Европейским медицинским агентством.

План предполагает, что на первом этапе люди, получившие обе дозы вакцины, смогут не соблюдать самоизоляцию после контакта с заболевшим, если получат отрицательный тест на коронавирус, и не проходить периодическое тестирование на работе. На втором этапе, который будет возможен, когда в стране будет достаточно вакцины для всех желающих, послаблений будет гораздо больше. Вакцинированным предлагают разрешить путешествовать без соблюдения последующей самоизоляции, не использовать маски на работе, ходить в рестораны и посещать развлекательные мероприятия.

Правительство Литвы также обсуждает введение «паспортов возможностей». Предполагается, что их смогут получить люди, переболевшие коронавирусом или получившие вакцину. Таким людям будет разрешено собираться группами до 10 человек и навещать пациентов в больницах.

Одна из немногих европейских стран, которая уже опробовала этот принцип на практике, — Дания.

С 6 апреля каждый житель Дании, привитый от коронавируса или переболевший им, сможет получить так называемый «коронапасс».

Для переболевших он начнет действовать в течение 180 дней после последнего положительного ПЦР-теста.

«Коронапасс» представляет собой электронный документ с именем, фамилией и персональным кодом, который можно загрузить через специальное приложение. Жители, которые не пользуются смартфонами, могут запросить PDF-версию документа в медицинском учреждении, где они прошли вакцинацию или тестирование, распечатать и носить с собой в бумажном виде.

Такой «коронапасс» дает существенные преимущества:

При этом требование соблюдать масочный режим там, где это необходимо, и сохранять социальную дистанцию остается.

Мария Епифанова, опубликовано в издании Новая газета