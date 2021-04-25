Адвокати Ембер Херд знову захищають її від позовів Джонні Деппа

Після перемоги в лондонському суді над колишнім чоловіком Джонні Деппом 35-річна Ембер Херд не збирається здаватися. Вона вимагає від 57-річного актора виплати в розмірі 50 мільйонів доларів за заподіяння моральної шкоди, а також публічних вибачень. Однак зірка «Піратів Карибського моря» не має наміру виконувати її умови. Він подав зустрічний позов на колишню дружину. Правда, якщо справа знову дійде до суду, то слухання відбудуться тільки в квітні 2022 року.

Тим часом адвокати Ембер Херд підготували звернення, яке представили небайдужим шанувальникам акторів через портал Deadline.

«Для того щоб надати повну силу вердиктів, винесених в Сполученому Королівстві, необхідно зробити наступний висновок: заяви, що містяться в статті, опублікованій в газеті, є правдивими. Депп неодноразово здійснював насильство в сім’ї по відношенню до Херд, змушуючи її побоюватися за своє життя», – написали офіційні представники актриси.

: bilshe.com