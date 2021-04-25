24 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Зайца начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Соответствующая информация размещена на сайте главы страны.

Крoмe тoгo, вмecтo Зaйцa нaзнaчeн нaчaльникoм СБУ в Ивaнo-Фрaнкoвcкoй oблacти Виктoр Нaзaрук.

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Президент сменил глав СБУ в Киевской и Ивано-Франковской областях 24 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о назанчении Сергея Зайца начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Соответствующая информация размещена на сайте главы страны. Кроме того, вместо Зайца назначен начальником СБУ в Ивано-Франковской области Виктор Назарук. обновлено: 25 апреля, 2021 автором: Redactor