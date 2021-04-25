Назвали найкращі малолітражні автомобілі: відрізняються практичністю і довго служать

Останнім часом великим попитом користуються позашляховики і кросовери, але міські автомобілі не втрачають позицій. «Твоя МАШИНА» розповість про кращі малолітражні моделі.
Ford Fiesta
Не найновіша модель в даному сегменті, але її популярність залишається на колишньому рівні. Саме цю машину варто розглянути в першу чергу, якщо з’явиться думка придбати міське авто.
Volkswagen Up
Ця машина більш компактна, ніж Fiesta, і привабливіше за ціною. При цьому салон просторий, а сам автомобіль може похвалитися маневреністю.
Mini
Цікавий автомобіль зі стильним дизайном ідеально підійде для щоденних поїздок по місту.
Fiat 500
Машина користується попитом з тих пір, як її відродили в 2007 році. Зараз, в 2021 році, компанія представила абсолютно нову електричну модель з розширеними можливостями.
Skoda Fabia
Попередня модель продовжує залишатися однією з кращих універсальних моделей в цьому класі, завдяки відмінному поєднанню практичності, низьких експлуатаційних витрат і доступною ціною.
Audi A1
Модель об’єднує в собі компактний розмір і якість, тому є прекрасним варіантом для міста.
Dacia Sandero
Автомобіль знайшов популярність завдяки низькій ціні. Після поновлення з’явилася ще більша якість, додаткові технології і збільшений простір в салоні.
Seat Ibiza
Машина стильна і цікава, але при цьому недорога. До того ж, великим плюсом є просторий салон.
Honda Jazz
Це ідеальний варіант, якщо потрібна зручна, добре побудована і надійна модель. Має просторий салон з рядом універсальних елементів.