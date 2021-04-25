Назвали найкращі малолітражні автомобілі: відрізняються практичністю і довго служать

Останнім часом великим попитом користуються позашляховики і кросовери, але міські автомобілі не втрачають позицій. «Твоя МАШИНА» розповість про кращі малолітражні моделі.

Ford Fiesta

Не найновіша модель в даному сегменті, але її популярність залишається на колишньому рівні. Саме цю машину варто розглянути в першу чергу, якщо з’явиться думка придбати міське авто.

Volkswagen Up

Ця машина більш компактна, ніж Fiesta, і привабливіше за ціною. При цьому салон просторий, а сам автомобіль може похвалитися маневреністю.

Mini

Цікавий автомобіль зі стильним дизайном ідеально підійде для щоденних поїздок по місту.

Fiat 500

Машина користується попитом з тих пір, як її відродили в 2007 році. Зараз, в 2021 році, компанія представила абсолютно нову електричну модель з розширеними можливостями.

Skoda Fabia

Попередня модель продовжує залишатися однією з кращих універсальних моделей в цьому класі, завдяки відмінному поєднанню практичності, низьких експлуатаційних витрат і доступною ціною.

Audi A1

Модель об’єднує в собі компактний розмір і якість, тому є прекрасним варіантом для міста.

Dacia Sandero

Автомобіль знайшов популярність завдяки низькій ціні. Після поновлення з’явилася ще більша якість, додаткові технології і збільшений простір в салоні.

Seat Ibiza

Машина стильна і цікава, але при цьому недорога. До того ж, великим плюсом є просторий салон.

Honda Jazz

Це ідеальний варіант, якщо потрібна зручна, добре побудована і надійна модель. Має просторий салон з рядом універсальних елементів.