У Чорнобильській зоні помітили найменшого орла у світі (фото)

Червонокнижного орла-карлика помітили на околиці покинутого села Бенівка, що розташоване за 10 кілометрів від ЧАЕС.

Рідкісного птаха спіймав у об’єктив науковий співробітник Чорнобильського заповідника Сергій Домашевський. Фото найменшого орла у світі він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора був плідний день. Знайшов нове гніздо чорного лелеки та зазначив вперше для зони відчуження перебування орла-карлика. Якщо присутністю чорного лелеки в Поліссі нікого не здивуєш, то орел-карлик — рідкість. Цей вид не спостерігали до 2008 року й у білоруській частині зони, більш свіжих даних поки не маю. Ймовірно, птах бродячий, але все одно доведеться відвідати це місце ще раз», — написав Сергій Домашевський.

Птах занесений до Червоної книги України. Фото: Сергій Домашевський

Орел-карлик — найменший орел у світі. Його вага 600-900 грамів. Птах занесений до Червоної книги України. Основними причинами скорочення чисельності орла-карлика називають зменшення площ старих лісів, незаконний відстріл і зменшення чисельності ховрахів як головного об’єкту живлення.

Нове гніздо чорного лелеки у зоні відчуження. Фото: Сергій Домашевський

Нещодавно співробітники Чорнобильського заповідника випустили на волю у зоні відчуження молодого бобра, який загубився та вийшов до жителів села Дитятки, що розташоване на межі зони відчуження.

Заглавне фото з відкритих джерел