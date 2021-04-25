Новонароджене кошеня, яке підкорило Інтернет своєю незвичайною зовнішністю і чарівністю

Кілька тижнів тому Стефані Медрано, волонтер Stray Cat Alliance, була проінформована про незвичайне кошеня, яке народилося всього за кілька годин до цього. На жаль, новонароджене кошеня народилося з ущелиною піднебіння і викривленими задніми лапами, через те, що його привезли до ветеринара його попередні господарі, які дуже турбувалися про його здоров’я. При найближчому розгляді ветеринар запропонував евтаназію, оскільки, очевидно, у маленького хлопця були дуже малі шанси вижити, з огляду проблеми, з якими він народився.

Попередні власники не знали, як правильно доглядати за кошеням в таких умовах, особливо після того, як отримали ретельну діагностику його здоров’я. Проте, вони все одно хотіли допомогти йому, бо новонароджене кошеня виявило сильну волю до життя і, схоже, дуже хотіло поїсти. Саме тоді зі Стефані зв’язалися і вона дізналася про ситуацію з маленьким котиком.

Взявши кошеня, Стефані помітила ще одну особливість у зовнішності маленького: у кошеняти було обличчя, що нагадує старця. Тому вона швидко прийняла рішення назвати його Дідусем.

«Дідусь народився 20.03.21. Коли власники виявили, що у нього викривлені ноги, вони вирішили відвезти його до ветеринара, який потім виявив, що у нього вовча паща», — розповіла Стефані.



«Ветеринари запропонували евтаназію через його невисокі шанси на виживання»



«Його потрібно годувати через зонд, тому що якщо годувати з пляшечки — він не зможе смоктати, а його викривлені ноги потрібно масажувати кожні пару годин».

«Синдром скрученої ноги виникає через те, що у кошеня короткі сухожилля, які тягнуть його ноги назад. Розтяжка ніг допоможе подовжити сухожилля, і в міру зросту, сподіваюся, його ноги почнуть пристосовуватися самі по собі».

«Йому потрібна операція на піднебінні ущелини або навіть кілька, в залежності від його майбутніх потреб, і накладення шини на ногу, якщо пізніше його ногам знадобиться додаткова допомога»