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Twitter буде з бізнес-профілями

25.04.2021

Соціальна мережа «Twitter» тестує нову функцію – бізнес-профілів. Про це повідомляє мережа блогів «Engadget». Профілі матимуть інформацію про компанії, посилання на сайти, кількість підписників та підписок, іншу додаткову інформацію.

Ініціатори новації вважають, що ці функції допоможуть компаніям спростити подання інформації та пошук продуктів для споживача. І в такий спосіб підтримають малий бізнес в умовах пандемії. Очікується, що через кілька місяців бізнес-профілі стануть доступними для користувачів мережі.

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