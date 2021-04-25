Honda повністю відмовиться від ДВЗ

Компанія Honda поповнила ряди автовиробників, які пообіцяли в недалекому майбутньому повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння і назвали конкретну дату цієї знаменної події

Автомобілі Honda стануть повністю електричними до 2040 року, причому серед них будуть як батарейні, так і водневі моделі.

Про повну відмову від ДВЗ до 2030 року раніше заявили Bentley і Volvo, корпорація General Motors планує зробити це до 2035 року, Honda буде «тягнути гуму» до 2040 рік, але головне, що червона лінія підведена і стала першим важливим рішенням нового гендиректора японської компанії Тошіхіро МІБ (він зайняв цей пост 1 квітня).

Колишні цілі були куди скромнішими – зробити так, щоб до 2030 року дві третини продажів автомобілів Honda припадали на електромобілі та гібриди, в тому числі безрозеткові. Тепер до 2030 року 40% продажів автомобільного підрозділу Honda повинні складати електромобілі, до 2035 року їх частка повинна збільшитися до 80%, до 2040-го – до 100%. До 2050 року компанія Honda планує стати повністю вуглець-нейтральної, тобто звести до нуля антропогенні викиди СО2 в усіх аспектах своєї діяльності.

Ключовими ринками для компанії названі Північна Америка (США та Канада), Китай і Японія. Європа поки залишилася за кадром.

У Північній Америці Honda робить ставку на альянс з GM, укладений у вересні минулого року. В рамках цього альянсу японська компанія до 2024 модельного року представить в регіоні два великих кросовера на GM платформі Ultium – один під маркою Honda, другий під маркою Acura. Обидва будуть збиратися на заводах GM. Але наступні електричні новинки будуть вже власної розробки, на новій модульній платформі, що отримала назву e: Architecture, вони побачать світ у другій половині поточного десятиліття.

У Китаї Honda в найближчі п’ять років представить десять нових електричних моделей, а першою навесні 2022 року стане серійна версія концепту e: prototype, який на цьому тижні показали на Шанхайському автосалоні. У Китаї Honda продовжить тісно співпрацювати з місцевими партнерами, зокрема GAC, Dongfeng і постачальником батарей CATL. Уже зараз у Хонди в Китаї є аж три електричних паркетника, але всі вони конверсійні, тобто зроблені на базі Vezel / HR-V минулого покоління.

В Японії Honda запропонує в найближчі роки електричні кей-кари і електричний безпілотний шатл Cruise Origin, який, по суті, є джи-емовской розробкою. Про розвиток власного автопілота 3 рівня за класифікацією SAE, представленого в березні на седані Honda Legend, не сказано ні слова, і це підтверджує наші припущення про те, що сама Honda займатися бесплотнікамі далі не буде і сотня випущених Legend з автопілотом стануть дембельським акордом системи власної розробки. Але електронні асистенти водія на її базі будуть вдосконалюватися і широко впроваджуватися в нові моделі Honda.

Honda разом з GM продовжить вкладатися в розробку силових установок на водневих паливних елементах (VW і Tesla, до слова, вважають їх безперспективними), а також в незалежну розробку твердотільних акумуляторів, які можуть радикально поліпшити ключові характеристики електромобілів (збільшити запас ходу на одній зарядці і скоротити час зарядки).

Загалом, як то кажуть, цілі ясні, завдання визначені, робота вже кипить, а вже що з цього вийде, покаже час.