Фахівці розповіли, чому свіжовичавлені соки лише шкодять організму людини

Свіжовичавлені соки не настільки корисні, як здається.

Дієтологи розповіли, чому свіжовичавлені соки лише шкодять організму людини. Свіжовичавлені соки не настільки корисні, як здається.

Багато любителів соку вважають, що свіжовичавлений сік набагато корисніший і безпечніший для організму, ніж інші види соків. Своїми думками з цього приводу з нами поділилися лікарі-дієтологи, інформує Ukr.Media.

«За умови вживання свіжовичавленого соку у організм людини надходить величезна кількість цукру, що негативно відбивається на роботі підшлункової залози. Систематичне вживання таких соків вже через короткий проміжок часу може повністю порушити роботу цього важливого органа і спровокувати розвиток цукрового діабету протягом найближчих 5-6 років. Якщо порівняти кількість цукру у свіжовичавленому соку і у кока-колі, то у останньому напої його буде міститися удвічі менше», — поділилися фахівці. На думку дієтолога, користь від вживання цілого апельсина буде значно більшою, ніж від вживання соку, вичавленого з цього ж фрукта.

Що стосується овочевих соків, наприклад, з селери або капусти, то відсутність у їх складі цукру робить ці соки корисними для людей. Наприклад, для тих, які борються з надмірною вагою. Пояснюється це тим, що кількість витраченої організмом енергії на перетравлення їжі з цих овочів буде значно більшою, ніж кількість калорій, отриманих з цими продуктами.