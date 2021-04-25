Соліст Backstreet Boys став батьком втретє

Соліст знаменитого гурту Backstreet Boys Нік Картер сповістив про народження малюка. Дитина стала третьою в родині Картера та його дружини Лорен Кітт.

: інстаграм Ніка Картера

Американський співак Нік Картер оголосив радісну новину на особистій сторінці. Він не назвав стать чи ім’я новонародженої дитини, але зізнався, що пологи були дуже важкими.

Нік Картер став батьком втретє

Так, 37-річна дружина музиканта Лорен Кітт мала ускладнення. Але згодом їй стало краще.

Ми з гордістю повідомляємо, що наша дитина народилася! Батьки дуже добре знають, що іноді не все йде за планом. У нас були невеликі складнощі, але після першої ночі все стало трохи краще,

– повідомив Нік Картер.

Артист також опублікував фото, де зображений у медичному халаті в палаті лікарні. Ймовірно, він дуже хвилювався через складні пологи. “Так, я вірянин. Я прошу Бога дати нам сил, щоб захистити маму і малюка”, – написав соліст Backstreet Boys під фото.

У коментарі виданню ET Нік Картер повідомив, що цього дня важко було кожному, але з малюком все добре. Поки що подружжя перебуває в лікарні під наглядом спеціалістів.

Шлюб Ніка Картера та Лорен Кітт