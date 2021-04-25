Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США

В банду входили как минимум 25 человек. Украденные деньги они легализовали в Соединенных Штатах. Теперь преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции.

Организовали банду в 2012-2015 гг. двое граждан Украины, у которых также есть гражданство США.

«Установлено, что в период с июня 2015 по март 2018 организаторы подобрали и склонили к вступлению в эту преступную организацию по меньшей мере 25 человек, в том числе еще одного гражданина Украины, который является гражданином США», — сказано в сообщении.

В 2015-2016 гг. члены группировки похитили из 10 сейфов в Киевских банках имущество 51 человека на сумму $34,86 млн. Приблизительно на такую же сумму они ограбили сейфы в Молдове, Беларуси, Македонии и Латвии.

«Злоумышленники похищали денежные средства в национальной и иностранной валюте, золотые изделия, в частности ювелирные, монеты и золотые слитки и тому подобное», — отметили в полиции.

Преступники собирались продолжить грабеж в Грузии, Узбекистане и Азербайджане, но не смогли — украинские полицейские успели предупредить коллег из этих стран.

В суд в Украине направили обвинительные акты против шестерых членов банды. Еще пятерых арестовали и осудили на территории других стран, четверых — объявили в международный розыск.

«20 апреля по результатам международного сотрудничества, которая длилась более трех лет, в том числе по преступной организации по фактам краж из банковских депозитных сейфов на территории стран Восточной Европы и Азии, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за «отмывание» на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов США. Подозреваемых арестованы, по местам их проживания проведены обыски, изъяты орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем. Теперь им грозит отбывания наказания в виде лишения свободы на срок 20 лет только на территории США», — отметили в полиции.

censor.net