Распродажа имущества по-Азаровски

В ТУ Росимущества по Самарской области уже не первый год реализуют хитрые схемы по продаже имущества прикормленным фирмам. И делаться это может под покровительством Дмитрия Азарова?

В редакцию The Moscow Post в Самарской области обратилась читательница Черкасова В.П., которая сообщила о фактах злоупотребления при продаже арестованного имущества, которые происходят в регионе на протяжении длительного времени. Фирмы, которые выигрывают торги на проведение аукционов, по ее данным, связаны с руководством областного ТУ Росимущества Самарской области, которое с недавних пор вновь возглавляет Айвар Кинжабаев, успевший побывать в командировке в столице, где на него совершили нападение. Некоторые посчитали, что оно могло быть организовано экс-губернатором Самары Николаем Меркушкиным, с которым у того предположительно имелся конфликт. В свою очередь нынешний глава Дмитрий Азаров, наоборот, как кажется, благосклонен к Кинжабаеву. С его дозволения в его ведомстве и ведут весьма специфическую работу?

Наблюдая за деятельностью подрядчиков ТУ Росимущества обратившаяся в нашу редакцию читательница выявила определенные тенденции: так, имущество, которое более ликвидно на свободном рынке, по согласованию с оценщиками якобы оценивается на 40-60% ниже реальной стоимости, и по этой цене выставляется на торги в уполномоченную организацию. Сейчас эту функцию выполняет фирма ООО «АРГО», которая записана на предположительно номинальное лицо — Дениса Доровских (на него даже нет карточки в «Руспрофайле»). Затем на торги, по сведениям наших информаторов, допускаются только два покупателя, они делают один шаг в ходе торгов, и по этой цене один из них покупает имущество. Затем оно реализуется уже по вполне рыночной цене, на свободном рынке.

Остальные же претенденты якобы просто не допускались до торгов. Делается это тоже весьма хитрым способом: для участия в конкурсе необходимо представить пакет документов организатору торгов, а «Арго» размещен в небольшом поселке Прибрежный, в 50 км от городов Самара и Тольятти, откуда в основном и есть покупатели недвижимости. Притом на месте работы сотрудников фирмы тяжело застать — официально они трудятся 3 раза в неделю по 6 часов, на деле же, как говорят, бывают всего по полчаса в неделю и посетителей не принимают. На телефоны и письма, естественно, ответов не дождешься. Очень хитро придумано!

Ранее аналогичные фирмы, выступающие в роли Организатора торгов также предпочитали открывать офисы чуть ли не в глухом поле, а их сотрудники тоже не очень то любили сидеть на рабочем месте от звонка до звонка.

Среди предшественников «Арго» называют «Атлант Групп», «Приволжскую правовую компанию» и «Монополию», «Инвестконсалт» а также ряд других. И эти фирмы действительно имеют много общего — у всех в «топе» (а то и вовсе единственный заказчик) — то самое ТУ Росимущества. И все очень активно судятся. Например, «Атлант-Групп» был участником 9 судебных разбирательств, «ППК» — 80, а «Арго» — 13. И фабула этих дел практически идентична: жалобы идут на то, что Росимущество с нарушением процедуры и/или по заниженной цене реализовывало имущество этим фирмам.

Показательным в этом плане может быть разбирательство «Монополии», которая привлекалась в качестве третьего лица по иску ООО «Фаворит-2» к ТУ Росимущества. Согласно картотеке арбитражных дел, тогда торги на ряд земельных участков были проведены с нарушениями, а сами они ушли, по мнению заявителя, по «бросовым» ценам. «Монополия» известна тем, что в свое время распродавала имущество печально знаменитой группировки «судаковских», которая, по информации «Российской газеты», занималось торговлей запрещенных веществ в Автограде с 2002 по 2006 год.

Как писало «Самарское обозрение», в прошлом году риелтор Юлия Дробыжева, зарабатывавшая на торгах по продаже конфиската и залогов ТУ Росимущества, попала в поле зрения силовиков. В отношении на тот момент уже отбывающей условный срок за мошенничество Дробыжевой возбуждено два новых уголовных дела практически по той же фабуле, что и раньше, причем в одном деле фигурируют платежные поручения от поверенной организации ТУ Росимущества — того самого ООО «Атлант-Групп». До этого риэлтор «светилась» и в других вышеуказанных фирмах. Согласно данным, собранным сотрудниками УЭБиПК, в период с января 2019 года по март 2020 года г-жа Дробыжева, «не имея намерений и возможностей исполнения взятых на себя обязательств в части предоставления риелторских услуг по реализации заложенного имущества», ввела в заблуждение директоров нескольких компаний.

Исключать связку между мошенницей и ведомством, проводившим торги, нельзя. По крайней мере, учитывая, что она «завязана» сразу на несколько фирм, сотрудничающих с Росимуществом по Самарской области, она, как минимум, хорошо знает систему торгов. А рассказать ей о всех нюансах мог лично глава ведомства Айвар Кинжабаев?

Борьба «экса» и Азарова

Айвар Кинжабаев возглавлял ТУ с 2005 по 2018 год и с 2019 по настоящее время. В перерыве между работой в Самаре он успел побыть и.о. руководителя московского управления Росимущества. Но жизнь в столице у него сразу не задалась — практически сразу после переезда на него было совершено нападение, он получил серьезные ножевые ранения. При том настигли его злоумышленники прямо у него дома.

Как писал «Интерфакс», семерых нападавших нашли достаточно быстро и обнаружились они в Самарской области. Из их признательных показаний следовало, что они действовали по найму, били потерпевшего арматурой, дубинками, ножом. И получили за нападение от 125 тысяч до 150 тысяч рублей. Основной версией совершенного преступления следствие считает профессиональную деятельность потерпевшего.

Далее в деле стали происходить странности: как заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в интервью «Коммерсанту», предпринимались попытки повлиять на процесс по делу о нападении. Как утверждает депутат, оказать давление на правосудие пытаются высокопоставленные представители судебной системы — кто именно, он не сказал. Дело это тянется до сих пор.

Меркушкин мог жестко действовать с Кинжабаевым?

Слухачи же выдвинули свою версию — мол, за злоумышленниками стоит никто иной, как бывший губернатор самарской области Николай Меркушкин. Как утверждают авторы портала «Новости Тольятти», якобы еще до совершения нападения Меркушкиным было дано устное указание подобрать компрометирующую информацию о деятельности Айвара Кинжабаева — мол, с помощью этого хотели «убрать» его с должности. Причиной этому якобы являлось то, что Кинжабаев не давал согласия на продажу и передачу правительству Самарской области и отдельным бизнесменам ряда активов, имеющих отношение ОАО «Самарский речной порт», добыче и намыву песка, на земельных участках которых должны были построить олимпийские объекты. Соответственно, как уверяют слухачи, был сделан вывод о том, что Кинжабаев работает против губернатора и Самарской области, следовательно, его надо убрать. Тогда же СМИ стали писать о том, что он, вероятно, покинет Самарскую область — например, такую информацию печатал «Хронограф».

При этом в историю с нападением тогда активно впрягся Дмитрий Азаров — по его поручению в Красноярскую районную больницу (где оказался Кинжабаев сразу после известных событий) на помощь выдвинулась бригада медиков из Центра медицины катастроф. Глава региона также дал все необходимые поручения по расследованию этого преступления. В результате тогда у многих сложилось впечатление, будто бы Кинжабаев губернатору как минимум родственник. Тем более, что после своего выздоровления он не попытался вновь покорить столицу, а вернулся обратно на насиженное место. И если верить разговорам о том, чем он там занимается, то может сложиться впечатление, что делает это наверняка «под крылом» у господина Азарова.

И тут стоит вспомнить также приписываемый некоторыми конфликт между Азаровым и его предшественником. Дескать, первый считается человеком главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в интересах которого и могут зачищать команду Меркушкина как в Самарской области, так в Мордовии, где он тоже успел поработать. Ранее об этом подробно рассказывал The Moscow Post.

В таком случае, можно предположить, что Кинжабаев попал в «обойму» Азарова, который теперь может всячески ему покровительствовать. И, как судачат, выбор это вполне понятный — губернатор известен как тот еще лоббист. В частности, прямо сейчас разворачивается громкая история с семейством Чудаевых и строительном рынком Самарской области. Об этом прежде писал The Moscow Post.

Недавно Евгений Чудаев решил покинуть должность регионального министра строительства. Ну, как «решил» — за него на самом деле решение было принято давно, при том аж на федеральном уровне. Долгие годы все как будто бы не замечали очевидного конфликта интересов — отец экс-министра Николай Чудаев возглавляет самую крупную в регионе строительную компанию «Древо». Когда же федеральный центр выдал резолюцию — уволить, снять, Азаров предпринял несколько попыток все-таки согласовать Чудаева-младшего в должности, но не вышло. Не аукнется ли такая добродетель главе региона?

В свете этого всплывшая информация о главу ТУ Росимущества может еще сильнее взволновать господина Азарова, ведь, похоже, под прицел силовиков рискует попасть еще один его приближенный — Кинжабаев.

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