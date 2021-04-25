Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии

Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Каху Газзаева за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает СК РФ.



«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия)… Приговором суда Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в релизе.



Дело в отношении Газзаева было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание.



По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль «Газель», а также мобильные телефоны, полагает следствие.



Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК.



Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове «Газели», выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице.



В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.



Дело в отношении Шадании и Джанашии Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей, их отбор был отложен на 17 мая.