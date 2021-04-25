СБУ разоблачила чиновников Госгеокадастра: увели 20 тысяч гектар «элитных» участков

Служба безопасности Украины сообщила о блокировке коррупционных схем, которые были организованы чиновниками Госгеокадастра по присвоению участков земли. По предварительной информации, благодаря схемам чиновникам удалось вывести около 20 тысяч гектар земли из государственной собственности.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Высокопоставленные мошенники разработали две схемы вывода земли – изменяли назначение земельных участков и передавали ее в собственность по сфальсифицированным документам в электронной системе.

Схема, которую обнаружили сотрудники СБУ предназначалась для вывода земель в Донецкой и Запорожской областях. Все участки, которые были украдены у государства считались чиновниками-мошенниками «элитными».

Кроме того, в СБУ рассказали, что чиновники оформляли земельные участки на подставных лиц. Многие из них даже не знали о таких махинациях. В каждой такой «сделке» превышались квоты, иногда в одни руки передавалось до 2000 гектар. По этой схеме в частные руки были переданы до 20 тысяч га участков.

Для получения информации и доказательств были проведены 40 обысков в разных областях и городах в территориальных управлениях Госгеокадастра, офисах участников сделок. Также были изъяты документы, договоры, печати, приказы и техника.