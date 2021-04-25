Волынец, чей сын работает у Ахметова, не задекларировал деньги на расширение жилья в Киеве

Нардеп фракции Батькивщина Михаил Волынец купил элитную квартиру на столичном Печерске, хотя денег в его декларации было недостаточно для такой покупки.

Об этом пишут “Схемы”.

Согласно декларациям нардепа, в июне 2020-го Волынец продал квартиру в Киеве площадью 83 кв. м за 4,1 млн грн. В этом же месяце он приобрел квартиру площадью 122 кв. м за 7,6 млн грн.

По данным “Схем”, нардеп продал квартиру на столичном Подоле, а приобрел – в элитной новостройке Бульвар фонтанов на Печерске.

Однако, задекларированных за 2019 год доходов Волынца (около 1 млн грн) и сбережений ($4000) было недостаточно, чтобы покрыть разницу в стоимости квартир.

В комментарии “Схемам” Волынец заявил, что купил новую квартиру за сбережения. Также в нее вложилась женщина, с которой он проживает, утверждает нардеп.

На вопрос журналистов, почему он не указал эту женщину в декларации, депутат ответил: “Потому что мы не в браке. Она не считает нужным, чтобы я это делал…Это не обязательно. Изучите закон”.

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что информацию о совместном проживании Волынец все же обязан был указать.

Журналисты также обратили внимание, что депутат не указывает владение и пользование автотранспортом. «Схемы» зафиксировали, как Михаил Волынец в январе-феврале 2021 раз пользовался автомобилем Toyota Highlander.

И с сентября 2019-му машина оформлена на сына нардепа – Андрея Волынца. На тот момент такой автомобиль, по данным официальных дилеров, стоил более 50 000 долларов, то есть около 1 миллиона 300 000 гривен.

Журналистам также удалось выяснить, что сын главы Национального профсоюза горняков Украины Михаила Волынца работает в структуре олигарха Рината Ахметова – крупнейшего частного владельца шахт в Украине. Андрей Волынец работает в холдинге «Метинвест» – эту информацию озвучили в офисе компании в Женеве, предоставив адрес его рабочей почты. На вопрос о работе сына в холдинге Ахметова Михаил Волынец ответил журналисту: «Мой сын работает, а я не знаю, чем вы занимаетесь».

Ни в отчетности по 2019, ни в 2020-й – депутат Волынец не указал элитный внедорожник, записанный на сына. Хотя, если пользовался им с момента вступления депутатских полномочий, то имел бы – отмечают юристы.