ГАСИ разрешила застройку участков на Подоле, которые фигурируют в расследовании ГБР

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) выдала трем компаниям разрешение на застройку 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкая на столичном Подоле. Эти участки фигурируют в уголовном производстве ГБР.

Об этом пишет Наших грошей.

Разрешения на “реконструкцию имущественного комплекса под многофункциональный комплекс” получили ООО “Риверсайд Девелопмент Лтд”, ПАО “Киевский речной порт” и ООО “Торгречтранс”. По данным Contragent, бенефициар первой компании – столичный застройщик Андрей Ваврыш.

Генподрядчик – ООО “Спецмехбуд 21”.

Издание сообщает, что по факту там будет строиться ЖК “Новый Подол”. Планируется построить 1246 квартир с этажностью зданий в девять этажей. Отмечается, что согласно Генплану Киева, эти участки – территория общественной застройки, на которой запрещено строительство.