Несмотря на сокращение чистой прибыли, Сбербанк вновь объявил о выплате рекордных дивидендов по итогам года

По итогам прошлого года Сбербанк выплатит акционерам 422,4 миллиарда рублей. Часть из этой суммы поступит в Фонд национального благосостояния

Несмотря на то, что чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года уменьшилась, его акционерам, тем не менее, будут выплачены рекордные дивиденды. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как сообщает издание, выплату дивидендов на такую же рекордную сумму, что и в прошлом году – 422,4 миллиарда рублей (18,7 рублей на одну акцию) – акционеры Сбербанка одобрили на общем годовом собрании. Это самая большая сумма дивидендов на российском рынке, отмечает «Коммерсант».

Как известно, контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит Министерству финансов РФ. По этой причине половина суммы дивидендов будет направлено в Фонд национального благосостояния.

«Коммерсант» напоминает, что принять решение о выплате дивидендов за прошлый год в размере 422,4 миллиарда рублей из расчета 18,7 рублей на одну акцию акционерам в марте рекомендовал наблюдательный совет Сбербанка.

Согласно действующей до 2023 года дивидендной политике Сбербанка, он и дальше планирует тратить на выплату дивидендов акционерам не меньше половины от своей годовой чистой прибыли.

Стоит отметить, что по итогам 2019 года Сбербанк также выплатил дивиденды на сумму 422,4 миллиарда рублей. По международным стандартам финансовой отчетности, чистая прибыль банка в прошлом году упала на 10%, до 760,3 миллиарда рублей.

Ранее telegram-канал «Жаба и Гадюка», воспользовавшись информацией источника, имеющего доступ к базам Федеральной налоговой службы, назвал размер заработка uлавы «Сбербанка» Германа Грефа в 2018 году. По сведениям канала, он составил чуть больше одного миллиарда рублей.